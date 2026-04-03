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鮑爾親曝「中職曾開價」！最終選擇返美加盟長島鴨隊

▲ 鮑爾（Trevor Bauer）透露曾接獲中職等多國聯盟報價，最終選擇返美加盟Long Island Ducks。 。（圖／取自Trevor Bauer IG）

▲ 鮑爾（Trevor Bauer）透露曾接獲中職等多國聯盟報價，最終選擇返美加盟Long Island Ducks。 。（圖／取自Trevor Bauer IG）

記者王真魚／綜合報導

前賽揚獎投手鮑爾 （Trevor Bauer）確定新球季動向，親口透露曾接獲包括中華職棒（CPBL）在內多國聯盟球隊報價，最終仍決定重返美國發展，加盟獨立聯盟大西洋聯盟長島鴨（Long Island Ducks），預計4月21日開幕戰先發登板。

鮑爾今透過社群表示，「首先，我想先感謝那些在賽季初為我提供優渥報價的球隊，包括NPB（日本職棒）、墨西哥聯盟，以及所有KBO（韓國職棒）和CPBL（中華職棒）的球隊。」

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不過他強調，心中始終有一個未完成的目標，「這段時間有一件事我一直沒做到，那就是在美國本土、在家鄉打球，這對我來說非常重要。」也因此在多方報價中，最終選擇回到美國。

近年持續在海外打拚的鮑爾，過去5年橫跨日本與墨西哥聯盟發展，並在2024年拿下Mexican Baseball League年度最佳投手。他坦言這段國際經歷收穫豐富，「我非常感激這些機會，也真的玩得很開心。」

鮑爾因違反大聯盟家庭暴力與性侵相關政策，被處以194場禁賽。儘管案件未遭刑事起訴，相關民事訴訟已和解，但仍對職涯造成重大影響。

他在2023年1月遭道奇釋出後，轉戰海外發展，先後效力日職橫濱DeNA灣星與墨西哥聯盟Diablos Rojos del México。2024年在墨西哥聯盟表現出色，拿下年度最佳投手；2025年於日本則繳出4勝10敗、防禦率4.41的成績。

此次回歸美國，鮑爾表示：「我很期待再次在美國球迷面前競爭。長島鴨隊曾有許多優秀球員，我很興奮能成為一部分。」 此外，他也透露將與大西洋聯盟合作製作影音內容，並預告未來仍有國際相關計畫，「等時機成熟會再與大家分享更多。」

關鍵字： 鮑爾長島鴨美國職棒中華職棒賽揚獎

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