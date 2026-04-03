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灰狼慘遭活塞橫掃　兩隊兩狀元同一天失去爭個人獎資格　

▲明尼蘇達灰狼隊一哥愛德華茲（Anthony Edwards）、底特律活塞隊主控康寧漢（Cade Cunningham）。（圖／路透）

▲明尼蘇達灰狼隊一哥愛德華茲（Anthony Edwards）。（圖／路透）

記者蔡厚瑄／綜合報導

NBA美國職籃例行賽進入最後倒數，季後賽席次之爭愈發白熱化，但個人獎項的爭奪戰卻因「65場出勤門檻」出現震撼變數，明尼蘇達灰狼隊一哥愛德華茲（Anthony Edwards）與底特律活塞隊主控康寧漢（Cade Cunningham），今日因傷病確定缺席賽事後，正式宣告因出賽次數不足，將雙雙無緣競逐MVP、年度最佳陣容（All-NBA）等榮譽。儘管兩位球星本季皆打出生涯代表作，但在現行勞資協議硬性規定下，巔峰賽季恐將以「獎項空白」收場。

灰狼在對戰活塞賽前宣布，愛德華茲因右膝髕股疼痛綜合徵及感冒症狀缺陣，這名24歲球星本季場均29.3分創下生涯新高，原本是最佳陣容的熱門人選，然而，根據聯盟統計，愛德華茲目前僅有效出賽58場。儘管他剩餘6場全勤可達 65場，但他在去年10月的一場比賽他因傷僅打3分鐘，該場次不計入65場有效門檻（需打滿 20 分鐘），導致他正式喪失獎項評選資格。

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同樣悲情的還有活塞一哥康寧漢，因氣胸至少需再休養一週的他，目前有效出賽數為 61 場。由於聯盟規定若因傷報銷需滿 62 場才具豁免權，康寧漢僅以1場之差錯失資格。

▲底特律活塞隊主控康寧漢（Cade Cunningham）。（圖／路透）

▲底特律活塞隊主控康寧漢（Cade Cunningham）。（圖／路透）

而此役雙方都缺少核心戰將，灰狼缺少愛德華茲與麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels），活塞則少了康寧漢與斯圖爾特（Isaiah Stewart）。

首節雙方開啟對攻模式，灰狼開局雖以4比10落後，但隨即反撲追至10比12，活塞內外開花擴大6分優勢，灰狼緊咬比分，首節結束灰狼反以31比 30 領先。次節雙方命中率下滑，活塞率先打出7比0攻勢反超，但灰狼靠著藍道（Julius Randle）與康利（Mike Conley）連拿5分回敬，半場結束雙方戰成54比54平手。

第三節雙方持續肉搏，活塞曾以63比59領先，灰狼迅速追平並一度以67比66反超，但活塞薩瑟（Marcus Sasser）與灰狼海蘭德（Bones Hyland）爆發肢體衝突，雙雙領到技術犯規，好在最後衝突並未擴大，前三節打完灰狼以80比 79 微幅領先。末節灰狼在前3分鐘取得89比85的領先優勢，但活塞立即回敬一波13比1的猛攻，反以8分領先，灰狼雖然仍試圖追分，但無奈時間有限，最終以108比113吞敗，本季慘遭活塞橫掃。

關鍵字： NBA愛德華茲康寧漢傷病季後賽

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