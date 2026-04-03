雙城單場9次ABS挑戰破紀錄仍輸球 改判16次居聯盟最多

▲ 雙城單場9次ABS挑戰創新高 改判16次居聯盟之冠 。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

根據大聯盟官網報導，明尼蘇達雙城在對戰堪薩斯皇家一役中，使用自動好球帶挑戰系統（ABS）寫下本季多項新高紀錄。

雙城此戰以9比13落敗，但全場共提出9次挑戰（打者6次、捕手3次），打破單隊單場最多6次的紀錄（原由水手與金鶯保持）。其中有多達8次成功改判，創下單場最多成功改判紀錄。

[廣告]請繼續往下閱讀...

比賽第9局無人出局時，貝爾（Josh Bell）成為關鍵人物之一。當時主審判定首球為好球，但經ABS挑戰改判為壞球，隨後一球他便轟出全壘打。 值得一提的是，先前單場最多10次挑戰的紀錄同樣由雙城參與，為對戰金鶯一役。

開季至今5場比賽，雙城已累計16次成功挑戰，高居聯盟之冠，目前僅有洋基與金鶯同樣達到雙位數改判。不過，儘管在判決層面佔有優勢，雙城目前戰績僅2勝4敗，仍未能將優勢轉化為勝場。 此役捕手傑佛斯（Ryan Jeffers）成功完成4次挑戰（包含3次守備、1次打擊），左外野手馬丁（Austin Martin）則2次挑戰全數成功。

總教練謝爾頓（Derek Shelton）表示，「打者應該能分辨明顯不合理的球，我們也會提醒球員在猶豫時勇於提出挑戰。」

皇家隊此役也提出2次挑戰（1次成功、1次失敗），使兩隊合計11次挑戰，刷新單場最多挑戰紀錄。