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亞太攤商風波延燒！黃偉哲「So what」爭議發言遭挖出　球迷怒了

記者王真魚／綜合報導

台南亞太國際棒球訓練中心主球場近期因場外攤商暫停營運引發關注，隨著爭議延燒，台南市長黃偉哲過去接受廣播專訪時的相關談話也被網友翻出，爭議言論在網路上掀起討論。

統一獅球團2日表示，因台南市體育局政策調整，原本進駐球場周邊的美食攤商將暫停擺攤。此次變動主因為體育局要求重新辦理招標程序，導致既有攤商暫時無法繼續設攤。

有攤商表示，早在3月30日就接獲無法繼續營業通知，甚至被要求刪除相關發文，進一步擴大爭議。

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隨著事件擴大，黃偉哲先前受訪內容被重新檢視。他當時提到，亞太球場並非「認養」模式，而是採租用概念，並強調球場為市府興建資產。

黃偉哲於1月底接受《POP Radio》黃暐瀚專訪，訪問中談到球場與球隊關係時表示，「我的概念不是認養，是像大巨蛋一樣租用」，並強調「那是我的球場，是我們蓋的球場，你要來當主場歡迎啊」。

至於舊台南市立棒球場因風災導致屋頂受損的修繕問題，他提到，「（球場）也是我們的啊」，並指出「吹掉以後，他說跟他沒關係，要叫我們修」。

此說法引發強烈反彈，不少人質疑，既然球場為市府所有，天災造成的損壞理應由所有權方負責修繕，認為「一方面強調是自己的球場，另一方面卻將修繕責任歸於球隊」說法前後不一，也有球迷直言難以理解相關邏輯，相關討論在網路上持續發酵。

另外，黃暐瀚提及新球場距離高鐵站較遠時，黃偉哲當場回應「So what？So what？」並解釋球場鄰近交流道，「交流道上去就高鐵站」，認為整體通行時間不一定增加。他也提到未來將提供接駁車服務，「有接駁車，而且是免費的」，串聯高鐵站與周邊據點。

目前已有多位民意代表關注並介入協調，會長蔡其昌也透過社群發聲回應，表示「大家的意見，會長都有收到喔！我會盡其可能，努力協助解決遇到的問題」，釋出將協助溝通的訊號。

▲▼ 亞太棒球場 。（圖／記者張雅雲攝）

▲ 亞太球場爭議延燒，黃偉哲過往「So what？」發言惹議。（圖／記者張雅雲攝）

關鍵字： 標籤:台南棒球攤商停擺黃偉哲言論球場所有權接駁服務

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