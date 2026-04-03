19歲怪物新秀葛瑞芬將升大聯盟先發！海盜再端9年1.4億大約

▲ 海盜19歲天才來了！葛瑞芬升大聯盟＋傳簽9年45億重約。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

ESPN報導，匹茲堡海盜隊在主場迎戰巴爾的摩金鶯隊開幕戰前，將19歲游擊新秀葛瑞芬（Konnor Griffin）列入大聯盟名單。 據外媒報導，球團已決定在主場開幕系列賽前將他升上大聯盟，並安排於4月3日（美國時間）先發鎮守游擊，迎戰巴爾的摩金鶯。

更讓海盜球迷振奮的是，球團與葛瑞芬已達成一紙長約共識。根據報導，雙方將簽下9年、總值1.4億美元（約新台幣45億元）的合約，目前僅剩細節待最終確認。這份合約意味著海盜有意長期培養這位被視為未來超級球星的潛力新秀。

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葛瑞芬有望成為繼索托（2018年登上大聯盟）之後，再度出現的MLB青少年野手。球探評價中，他的跑速與臂力皆達「80分」等級，加上優異的揮棒速度，以及190公分、約100公斤的體格，長打潛力備受看好。

依據大聯盟規定，若葛瑞芬奪下新人王，或在仲裁前年限（通常為前三年）內於MVP票選中擠進前三名，海盜可透過「新秀晉升激勵制度（PPI）」獲得額外選秀權（位於首輪之後）。

值得一提的是，隊友投手史金斯（Paul Skenes）過去曾因升上大聯盟時間較晚，一度不符合資格，但最終憑藉新人王獎項被認定為完整球季，成功補列。

葛瑞芬出身密西西比州，是備受矚目的高中球星，2024年選秀被視為頂級潛力新秀之一。儘管部分球隊因其揮棒機制仍需調整而有所保留，他最終仍以第9順位獲選。

進入職業後迅速完成打擊調整，菜鳥年即在小聯盟出賽122場，繳出打擊率3成33、上壘率4成15、長打率5成27，並累積21轟、65盜的全能表現。