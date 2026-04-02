古林睿煬8局登板無失分飆156公里　火腿3轟擊敗羅德

▲古林睿煬。（圖／取自日本北海道火腿鬥士官方IG）



記者胡冠辰／綜合報導

北海道日本火腿鬥士2日在主場迎戰羅德，靠著全場3發全壘打火力壓制，以7比1擊敗對手，不僅拿下這次3連戰的勝利，也是本季首度在系列賽取勝；值得一提的是，火腿開季至今6場比賽已轟出16支全壘打，展現驚人長打火力。

此役前兩戰雙方各拿1勝，日本火腿首局就展開攻勢，野村佑希率先敲出陽春全壘打，替球隊先馳得點；2局下奈良間大己再補上左外野方向2分砲，將領先擴大。

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日本火腿打線在6局下持續施壓，清水優心轟出右外野2分全壘打，幫助球隊將比數拉開至6比0，幾乎奠定勝基。

投手方面，先發投手加藤貴之主投6局僅被擊出4支安打，送出5次三振，沒有失分，展現穩定壓制力。

7局起日本火腿啟動牛棚接力，第2任投手上原健太雖然遭寺地隆成轟出陽春砲失掉1分，不過第8局由臺灣強投古林睿煬登板後守住局面，沒有再讓羅德擴大攻勢。

古林睿煬今天主投1局耗費22球，沒有被打安打並送出1次三振，最快球速達156公里，賽後防禦率降至5.40。

9局上日本火腿追加1分後，福谷浩司登板關門，儘管他面臨無人出局滿壘的大危機，但隨後連續飆出3次三振，親手化解失分危機，也替球隊守住勝果。

日本火腿最終就以7比1擊敗羅德，在這次3連戰中取得2勝1敗、收下系列賽勝越；球隊開季至今火力全開，6場比賽累計16發全壘打，展現強勢競爭力。