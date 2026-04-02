運動雲

>

古林睿煬8局登板無失分飆156公里　火腿3轟擊敗羅德

▲ 古林睿煬關門登板火球連發，球速突破160公里成全場焦點。 。（圖／取自日本北海道火腿鬥士官方IG）

▲古林睿煬。（圖／取自日本北海道火腿鬥士官方IG）

記者胡冠辰／綜合報導

北海道日本火腿鬥士2日在主場迎戰羅德，靠著全場3發全壘打火力壓制，以7比1擊敗對手，不僅拿下這次3連戰的勝利，也是本季首度在系列賽取勝；值得一提的是，火腿開季至今6場比賽已轟出16支全壘打，展現驚人長打火力。

此役前兩戰雙方各拿1勝，日本火腿首局就展開攻勢，野村佑希率先敲出陽春全壘打，替球隊先馳得點；2局下奈良間大己再補上左外野方向2分砲，將領先擴大。

[廣告]請繼續往下閱讀...

日本火腿打線在6局下持續施壓，清水優心轟出右外野2分全壘打，幫助球隊將比數拉開至6比0，幾乎奠定勝基。

投手方面，先發投手加藤貴之主投6局僅被擊出4支安打，送出5次三振，沒有失分，展現穩定壓制力。

7局起日本火腿啟動牛棚接力，第2任投手上原健太雖然遭寺地隆成轟出陽春砲失掉1分，不過第8局由臺灣強投古林睿煬登板後守住局面，沒有再讓羅德擴大攻勢。

古林睿煬今天主投1局耗費22球，沒有被打安打並送出1次三振，最快球速達156公里，賽後防禦率降至5.40。

9局上日本火腿追加1分後，福谷浩司登板關門，儘管他面臨無人出局滿壘的大危機，但隨後連續飆出3次三振，親手化解失分危機，也替球隊守住勝果。

日本火腿最終就以7比1擊敗羅德，在這次3連戰中取得2勝1敗、收下系列賽勝越；球隊開季至今火力全開，6場比賽累計16發全壘打，展現強勢競爭力。

關鍵字： 古林睿煬、北海道日本火腿鬥士、羅德海洋、日本職棒、NPB

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

王楚欽桌球世界盃大逆轉封王　距離大滿貫只差奧運金牌

王楚欽桌球世界盃大逆轉封王　距離大滿貫只差奧運金牌

大谷翔平438英尺怪力轟本季最猛　羅伯斯：今年最好的一次揮棒

大谷翔平438英尺怪力轟本季最猛　羅伯斯：今年最好的一次揮棒

佐佐木朗希5局失6分仍獲力挺　羅伯斯：沒有比分看起來那麼糟

佐佐木朗希5局失6分仍獲力挺　羅伯斯：沒有比分看起來那麼糟

大雨中守候偶像有回報！　大谷翔平親送8歲男童練習球、合影

大雨中守候偶像有回報！　大谷翔平親送8歲男童練習球、合影

「地表最強175」湯瑪斯見證　東泰、陽明未來之星賽稱王封后

「地表最強175」湯瑪斯見證　東泰、陽明未來之星賽稱王封后

林哲瑄借用范國宸球棒安打完美謝幕　明引退儀式淚崩有備案

林哲瑄借用范國宸球棒安打完美謝幕　明引退儀式淚崩有備案

陳晨威開季6戰3轟曝攻擊心態　看林哲瑄引退賽敲安：其實還能打

陳晨威開季6戰3轟曝攻擊心態　看林哲瑄引退賽敲安：其實還能打

佐佐木朗希單場新高6責失仍逃敗　道奇8比6逆轉國民完成橫掃

佐佐木朗希單場新高6責失仍逃敗　道奇8比6逆轉國民完成橫掃

獅子軍3轟震撼洲際！ 統一9比4痛打兄弟奪3連勝

獅子軍3轟震撼洲際！ 統一9比4痛打兄弟奪3連勝

劉承佑砸7千買爆引退周邊！被林哲瑄唸要投資自己買「0050」

劉承佑砸7千買爆引退周邊！被林哲瑄唸要投資自己買「0050」

【你看牠啦】水牛跑泥巴地狂奔 夥伴在一旁看傻眼

熱門新聞

王楚欽桌球世界盃大逆轉封王　距離大滿貫只差奧運金牌

大谷翔平438英尺怪力轟本季最猛　羅伯斯：今年最好的一次揮棒

佐佐木朗希5局失6分仍獲力挺　羅伯斯：沒有比分看起來那麼糟

大雨中守候偶像有回報！　大谷翔平親送8歲男童練習球、合影

「地表最強175」湯瑪斯見證　東泰、陽明未來之星賽稱王封后

林哲瑄借用范國宸球棒安打完美謝幕　明引退儀式淚崩有備案

讀者回應

﻿

熱門新聞

1桌球世界盃　中國王楚欽大逆轉封王

2大谷翔平438英尺怪力轟本季最猛

3佐佐木朗希5局失6分仍獲力挺

4大谷翔平親送8歲男童練習球、合影

5前NBA矮湯見證　　東泰、陽明稱王封后

最新新聞

1柯瑞復出轟29分　勇士仍惜敗火箭

2佐佐木朗希曾把自己關進殼裡

3天使楚奧特左手遭砸腫退場

4千賀滉大前2戰飆16K

5洋基雨戰後牛棚8局失守遭馬林魚逆轉

熱門快報

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【珠珠寶貝回歸！】李珠珢展現火辣身材　性感熱舞超有魅力！

【被裁判耽誤的啦啦隊？】棒球主審「完美對拍」神同步應援舞網友笑翻

美國9局為何不用守護神米勒？　主帥曝原因：跟母隊講好平手不會上

悍將5本柱合體！李珠珢曝女孩練到半夜　朴星垠喊緊張卻被讚專業

【中華隊太棒啦！】一起集氣→贏球歡呼 全場熱血沸騰感動到跟旁人相擁

【你看牠啦】水牛跑泥巴地狂奔 夥伴在一旁看傻眼

【原來是膽小鬼】狐獴看電視突見動物大軍！嚇得趕緊倒退躲進被子裡XD

昆凌亮相周杰倫演唱會　阿KEN趁劉畊宏唱歌上廁所

【最可愛的巧遇】巧遇台灣長鬃山羊！定格嚼草表情超呆萌XD

【摩西分海】巷口被逆向等紅燈的機車占滿 只好使用手勢
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366