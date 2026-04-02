史詩紀錄誕生！　金塊「小丑」約基奇本季締造「場均大三元」數據

記者杜奕君／綜合報導

丹佛金塊王牌球星「小丑」約基奇（Nikola Jokic）2日繳出15分、17籃板、12助攻大三元數據，幫助球隊以130比117擊敗猶他爵士，喜迎近期7連勝。另外，約基奇也確定本季締造個人「場均大三元」紀錄，即便剩餘5場例行賽，他的得分、籃板以及助攻全數掛零，都確定完成此壯舉，也將成為繼衛斯布魯克（Russell Westbrook）之後，史上第2位能連兩季達成此壯舉好手。

金塊團隊氣勢持續攀升，今日以13分之差輕取爵士，收下一波7連勝，約基奇此役繳出15分、17籃板、12助攻，輕鬆完成大三元數據，在進攻串聯與禁區保護兩端都展現MVP等級影響力。

NBA官方也點出，隨著例行賽僅剩5場，就算約基奇接下來數據全部掛零，他本季仍確定完成「場均大三元」的歷史級成就，成為聯盟史上第二位能連兩季達成此紀錄的球員，比肩衛斯布魯克（Russell Westbrook）。

[廣告]請繼續往下閱讀...

除了約基奇穩定輸出，金塊二當家莫瑞（Jamal Murray）此戰同樣外線火力全開，單場投進10顆三分球、攻下37分並送出5次助攻，成為拉開比分的關鍵推手；強森（Cameron Johnson）也補上19分、9籃板，讓金塊團隊戰力更顯完整。

▲金塊約基奇確定本季完成「場均大三元」壯舉。（圖／達志影像／美聯社）