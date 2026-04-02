林佳緯盜壘傷退一度擔架出場　獅隊初判右踝扭傷、應無嚴重傷勢

▲林佳緯。（圖／統一獅提供）



記者胡冠辰／綜合報導

中華職棒二軍統一獅2日與味全龍交手，最終以4比5惜敗，比賽過程中獅隊外野手林佳緯在4局上盜壘時意外受傷，甚至一度出動擔架退場；賽後統一獅領隊蘇泰安說明最新傷勢狀況，表示林佳緯是滑壘時不慎扭傷右踝，目前初步評估應無嚴重傷勢。

林佳緯此役在4局上與林靖凱接連敲安上壘，獅隊展開反攻，隨後陳重廷擊出高飛犧牲打追回1分；不過就在攻勢延續之際，林佳緯嘗試盜上二壘時發生傷勢狀況，當下無法正常行動，最後由擔架協助退場，也讓場邊氣氛一度相當凝重。

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針對外界關心的傷情，蘇泰安透露，林佳緯疼痛位置在右腳外踝上方，目前在站立、原地踩踏時沒有太大不適，但行走時仍會感到酸軟、較沒有力量，不過整體症狀已有逐漸減輕。

球團初步評估，林佳緯傷勢較可能是脛前肌腱與橈側肌腱扭傷，現階段看來應無嚴重傷勢；為求審慎，球團安排他明天暫時留在台南基地持續評估與治療，也方便在有需要時立即就醫檢查，進一步確認恢復情況。

除了林佳緯傷退之外，統一獅隊長陳傑憲此役也在3局下接替戴伯丞登場守右外野，成為另一焦點；陳傑憲先前在上個月世界棒球經典賽（WBC）因觸身球導致左手指骨裂，此戰短暫上場後，5局上因輪到打序退場休息。