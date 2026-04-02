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陳傑憲回來了！二軍短暫守備上陣　林佳緯盜壘受傷提前退場

▲▼ 林岳平、陳傑憲 。（圖／記者王真魚攝）

▲陳傑憲 。（圖／記者王真魚攝）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

中華職棒二軍賽事統一獅與味全龍今（2）日交手，龍隊最終以5比4險勝，此役除了比分拉鋸，第4局更有突發狀況，獅隊外野手林佳緯在盜壘時不幸腳部受傷，提前退場，而隊長陳傑憲也在比賽中接替守備登場，成為場上焦點。

龍隊此役開局掌握節奏，首局靠著石翔宇二壘安打先馳得點，2局再透過陽念祖高飛犧牲打、曾聖安陽春彈，將比分拉開至4比0。獅隊打線前段受制於投手黃侰程壓制，直到4局才出現反攻契機。

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4局上，林靖凱與林佳緯接連敲出安打、攻佔得點圈，隨後陳重廷擊出高飛犧牲打追回1分，不過就在攻勢延續之際，林佳緯嘗試盜二壘時腳部發生意外狀況，隨後出動擔架、退場處理傷勢。

另外，在上個月2026年世界棒球經典賽（WBC）因觸身球造成左手指骨裂的陳傑憲，此役3局下接替戴伯丞上場守右外野，但5局上就因輪到打序而退場休息，改由張聖豪接棒。

獅隊5局上掀起攻勢，吳柏賢與黃天賜連續安打後，王翾祐擊出三壘安打，一棒掃回2分，將比分追至4比3，讓比賽重新回到1分差。

不過龍隊很快做出反擊，曾聖安先靠獅隊失誤上壘後，王順和再選保送上壘，張祐嘉敲出右外野適時安打送回1分，將擴大比分為5比3。

比賽僵持到8局上，何恆佑三壘安打攻佔得分大門口，全紹凱擊出內野滾地球，何恆佑藉此回本壘得分，比分來到5比4，僅落後1分，可惜後續追分無力，比賽最終由龍隊拿下勝利。

關鍵字： 中華職棒統一獅陳傑憲林佳緯

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