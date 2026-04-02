郭嚴文轉列兄弟「合約所屬」　今起可打二軍、力拚延續15季一軍紀錄

▲郭嚴文。（圖／記者林敬旻攝）



記者胡冠辰／綜合報導

CPBL官網今（2日）顯示，中信兄弟郭嚴文已被列「合約所屬」，代表他即日起具備在二軍出賽資格，爭取重新站上一軍舞台的機會。

對郭嚴文而言，這不只是延續球員生涯的關鍵時刻，也是朝個人生涯里程碑再度邁進的重要起點；累計至今，他在中職已敲出1296支安打、98發全壘打，距離百轟門檻只差最後2支。

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若能順利打動教練團、完成註冊，他不僅有望續拚百轟紀錄，也將延續自2011年起連續15季都曾在一軍出賽的紀錄。

黃衫軍主帥平野惠一3月29日受訪談到測試郭嚴文時曾表示，球隊除了評估戰力，也希望藉由有經驗的老將帶動年輕球員成長，同時刺激陣中資深選手保持企圖心，持續競爭一軍位置。

回顧郭嚴文職棒生涯，他在2010年中職季後選秀獲La New熊第一指名，之後長年效力桃猿體系，成為球隊奪冠時期的重要成員之一。

在2012年至2019年間，球隊8季內奪下6座總冠軍，郭嚴文始終扮演核心戰力角色。2015年7月5日，郭嚴文將單季連續安打場次推進到32場，超越前兄弟象林易增於1997年締造的31場紀錄，成為當時中華職棒史上單季連續安打場次第一人；同月8日，他更將紀錄推進到33場，追平亞洲紀錄，直到去年才由陳晨威追平。

不過，近年郭嚴文職棒道路並不平順；2023年球季結束後，他未獲樂天桃猿保留，隨後在2024、2025年轉戰味全龍，但去年季後再度遭到釋出。

此外，林哲瑄今日也在Threads貼出自己在球場和郭嚴文的合照，意外成為球迷間的話題之一；而林哲瑄所屬的富邦悍將，接下來也將於4月5日、6日在新莊球場舉辦引退主題日與引退儀式，替這位昔日外野主力的重要球員生涯留下正式告別。