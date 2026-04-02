棒打日本隊國手！林安可連5戰敲安　但西武遭歐力士逆轉吞連敗

▲林安可。（圖／翻攝自X／you_Lions_35）



記者胡冠辰／臺北報導

日本職棒西武獅2日在主場迎戰歐力士猛牛，前半段靠著桑原秀侍適時二壘安打先馳得點，不過先發投手菅井信也5局後壓制失靈，牛棚接手後又遭中川圭太轟出3分砲，終場西武以3比7遭到逆轉吞下2連敗，開季前兩個系列戰都以敗多勝少作收，目前戰績2勝4敗。

西武此役先發打線做出些微調整，由桑原秀侍擔任開路先鋒鎮守左外野，長谷川信哉排第2棒守一壘，外崎修汰扛第3棒二壘手，臺灣重砲林安可擔任指定打擊，渡部聖彌則排在第5棒、守三壘。

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岸潤一郎迎來本季首次先發，羽田慎之介升上一軍，冨士大和則遭抹消登錄，西川愛也本季則首度未列先發。

西武在3局下率先突破，古賀悠斗敲安上壘後，桑原秀侍掃出適時二壘安打，替球隊攻下第1分，這也是他轉戰西武後的首次打點；只是西武未能擴大戰果，留下伏筆。

西武先發投手菅井信也前4局展現不錯壓制力，僅讓對手零星上壘，沒有失分，不過5局上出現亂流，先對森友哉投出保送，再被中川圭太敲安，隨後雖抓下2個出局數，仍遭大城滉二擊出右外野方向適時安打，一口氣掉2分，西武也從領先變成1比2落後。

6局上西武再度失守，菅井信也先後被廣岡大志、西川龍馬敲安形成一、三壘危機，又遭太田椋補上適時二壘打失分，隨後退場；菅井此戰主投5.1局，被敲5安，送出1次三振、3次四死球，失掉5分，吞下敗投責任。

接替登板的糸川亮太未能止血，在1出局二、三壘有人局面下，被中川圭太轟出左外野3分全壘打，比分瞬間拉開至6比1，也讓西武陷入苦追。

落後的西武在6局下嘗試反攻，林安可敲安上壘後，渡部聖彌一棒將球送往左中外野看台，擊出本季首轟、帶有2分打點，幫助球隊追成3比6；只是這發全壘打未能帶動更大反撲。

7局上西武再由羽田慎之介接手，但他先投出保送，又讓對手靠盜壘與暴投站上三壘，接著被太田擊出左外野適時安打，失掉關鍵第7分；之後黑田將矢登板救援，順利抓下3個出局數，沒有再讓失分擴大。

西武9局下最後反攻面對馬查多（Andres Machado）仍無功而返，終場就以3比7吞敗；林安可此役4打數繳出1支安打，第3打席對歐力士王牌宮城大彌打出強勁一壘安打，連5戰敲安。