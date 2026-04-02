道奇前8局遭封鎖吞系列敗　弗里曼首轟破蛋：打線什麼都做不到

▲弗里曼（Freddie Freeman）。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／臺北報導

洛杉磯道奇2日在主場1比4不敵克里夫蘭守護者，系列賽以1勝2敗作收；道奇此戰前8局遭到封鎖，眼看就要吞下完封敗，不過9局下2出局後，弗里曼（Freddie Freeman）轟出本季首支全壘打，總算替球隊破蛋，也避免難堪的完封結果。

面對守護者投手群壓制，道奇引以為傲的打線此役明顯熄火；擔任開路先鋒、指定打擊的大谷翔平首局選到保送，連續上壘場次推進到生涯最長的37場，不過之後幾次得點圈機會都未能把握，道奇全場直到9局下2出局，才靠著弗里曼一棒轟向中外野大螢幕，攻下全場唯一1分。

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事實上，比賽進行期間，道奇前4棒包含弗里曼在內，打擊率一度全數落在1成多，與外界期待的開季火燙表現落差不小；賽後談到球隊開季前6戰的打線狀況，弗里曼也坦言全隊都知道表現不如預期。

他表示，「不只是我，如果你去問球隊裡任何一個人，大家都會說，希望開季這一週可以打得更好，打線的發揮是不可或缺的。」

不過，弗里曼並未把責任全丟給打者，反而特別點名投手群的貢獻；他認為，道奇即使打線尚未全面甦醒，仍能在開季前6場拿下4勝2敗，關鍵就是投手群撐住戰局。

弗里曼說，「就打線來說，這不是我們原本期待的開局，但我們必須稱讚投手群；我們之所以能有4勝2敗，就是因為他們，山本由伸今天也非常出色，牛棚投手群也投得很好，但打線什麼都做不到。」

在休兵日前吞下系列賽敗戰，道奇打線低迷也引來外界一些批評聲浪；不過，見慣大風大浪的弗里曼並沒有過度放大眼前的低潮，反而強調這只是棒球比賽的一部分。

他直言，「不，這就是棒球，我知道大家都在尋找答案，但我們還沒問題；我們是4勝2敗，雖然打線現在還沒有打出應有的表現，但我們會把引擎發動起來。」

談到接下來的調整，弗里曼也提到，希望球隊能利用休兵日重新整理狀態，盡快擺脫目前的低潮；他說，「希望明天休兵日過後，這條冷掉的打線就能消失。」