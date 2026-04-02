運動雲

>

道奇前8局遭封鎖吞系列敗　弗里曼首轟破蛋：打線什麼都做不到

▲弗里曼（Freddie Freeman）。（圖／達志影像／美聯社）

▲弗里曼（Freddie Freeman）。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／臺北報導

洛杉磯道奇2日在主場1比4不敵克里夫蘭守護者，系列賽以1勝2敗作收；道奇此戰前8局遭到封鎖，眼看就要吞下完封敗，不過9局下2出局後，弗里曼（Freddie Freeman）轟出本季首支全壘打，總算替球隊破蛋，也避免難堪的完封結果。

面對守護者投手群壓制，道奇引以為傲的打線此役明顯熄火；擔任開路先鋒、指定打擊的大谷翔平首局選到保送，連續上壘場次推進到生涯最長的37場，不過之後幾次得點圈機會都未能把握，道奇全場直到9局下2出局，才靠著弗里曼一棒轟向中外野大螢幕，攻下全場唯一1分。

[廣告]請繼續往下閱讀...

事實上，比賽進行期間，道奇前4棒包含弗里曼在內，打擊率一度全數落在1成多，與外界期待的開季火燙表現落差不小；賽後談到球隊開季前6戰的打線狀況，弗里曼也坦言全隊都知道表現不如預期。

他表示，「不只是我，如果你去問球隊裡任何一個人，大家都會說，希望開季這一週可以打得更好，打線的發揮是不可或缺的。」

不過，弗里曼並未把責任全丟給打者，反而特別點名投手群的貢獻；他認為，道奇即使打線尚未全面甦醒，仍能在開季前6場拿下4勝2敗，關鍵就是投手群撐住戰局。

弗里曼說，「就打線來說，這不是我們原本期待的開局，但我們必須稱讚投手群；我們之所以能有4勝2敗，就是因為他們，山本由伸今天也非常出色，牛棚投手群也投得很好，但打線什麼都做不到。」

在休兵日前吞下系列賽敗戰，道奇打線低迷也引來外界一些批評聲浪；不過，見慣大風大浪的弗里曼並沒有過度放大眼前的低潮，反而強調這只是棒球比賽的一部分。

他直言，「不，這就是棒球，我知道大家都在尋找答案，但我們還沒問題；我們是4勝2敗，雖然打線現在還沒有打出應有的表現，但我們會把引擎發動起來。」

談到接下來的調整，弗里曼也提到，希望球隊能利用休兵日重新整理狀態，盡快擺脫目前的低潮；他說，「希望明天休兵日過後，這條冷掉的打線就能消失。」

關鍵字： 洛杉磯道奇MLB棒球

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

王楚欽桌球世界盃大逆轉封王　距離大滿貫只差奧運金牌

王楚欽桌球世界盃大逆轉封王　距離大滿貫只差奧運金牌

大谷翔平438英尺怪力轟本季最猛　羅伯斯：今年最好的一次揮棒

大谷翔平438英尺怪力轟本季最猛　羅伯斯：今年最好的一次揮棒

佐佐木朗希5局失6分仍獲力挺　羅伯斯：沒有比分看起來那麼糟

佐佐木朗希5局失6分仍獲力挺　羅伯斯：沒有比分看起來那麼糟

大雨中守候偶像有回報！　大谷翔平親送8歲男童練習球、合影

大雨中守候偶像有回報！　大谷翔平親送8歲男童練習球、合影

「地表最強175」湯瑪斯見證　東泰、陽明未來之星賽稱王封后

「地表最強175」湯瑪斯見證　東泰、陽明未來之星賽稱王封后

林哲瑄借用范國宸球棒安打完美謝幕　明引退儀式淚崩有備案

林哲瑄借用范國宸球棒安打完美謝幕　明引退儀式淚崩有備案

陳晨威開季6戰3轟曝攻擊心態　看林哲瑄引退賽敲安：其實還能打

陳晨威開季6戰3轟曝攻擊心態　看林哲瑄引退賽敲安：其實還能打

佐佐木朗希單場新高6責失仍逃敗　道奇8比6逆轉國民完成橫掃

佐佐木朗希單場新高6責失仍逃敗　道奇8比6逆轉國民完成橫掃

獅子軍3轟震撼洲際！ 統一9比4痛打兄弟奪3連勝

獅子軍3轟震撼洲際！ 統一9比4痛打兄弟奪3連勝

劉承佑砸7千買爆引退周邊！被林哲瑄唸要投資自己買「0050」

劉承佑砸7千買爆引退周邊！被林哲瑄唸要投資自己買「0050」

【你是真的「狗」】柴犬認真看前方...一轉頭竟被奴才嚇得抖超大力XD

熱門新聞

王楚欽桌球世界盃大逆轉封王　距離大滿貫只差奧運金牌

大谷翔平438英尺怪力轟本季最猛　羅伯斯：今年最好的一次揮棒

佐佐木朗希5局失6分仍獲力挺　羅伯斯：沒有比分看起來那麼糟

大雨中守候偶像有回報！　大谷翔平親送8歲男童練習球、合影

「地表最強175」湯瑪斯見證　東泰、陽明未來之星賽稱王封后

林哲瑄借用范國宸球棒安打完美謝幕　明引退儀式淚崩有備案

讀者回應

﻿

熱門新聞

1桌球世界盃　中國王楚欽大逆轉封王

2大谷翔平438英尺怪力轟本季最猛

3佐佐木朗希5局失6分仍獲力挺

4大谷翔平親送8歲男童練習球、合影

5前NBA矮湯見證　　東泰、陽明稱王封后

最新新聞

1柯瑞復出轟29分　勇士仍惜敗火箭

2佐佐木朗希曾把自己關進殼裡

3天使楚奧特左手遭砸腫退場

4千賀滉大前2戰飆16K

5洋基雨戰後牛棚8局失守遭馬林魚逆轉

熱門快報

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【珠珠寶貝回歸！】李珠珢展現火辣身材　性感熱舞超有魅力！

【被裁判耽誤的啦啦隊？】棒球主審「完美對拍」神同步應援舞網友笑翻

美國9局為何不用守護神米勒？　主帥曝原因：跟母隊講好平手不會上

悍將5本柱合體！李珠珢曝女孩練到半夜　朴星垠喊緊張卻被讚專業

【中華隊太棒啦！】一起集氣→贏球歡呼 全場熱血沸騰感動到跟旁人相擁

【你看牠啦】水牛跑泥巴地狂奔 夥伴在一旁看傻眼

【原來是膽小鬼】狐獴看電視突見動物大軍！嚇得趕緊倒退躲進被子裡XD

昆凌亮相周杰倫演唱會　阿KEN趁劉畊宏唱歌上廁所

【最可愛的巧遇】巧遇台灣長鬃山羊！定格嚼草表情超呆萌XD

【摩西分海】巷口被逆向等紅燈的機車占滿 只好使用手勢
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366