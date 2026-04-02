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台鋼雄鷹不投鳥松都更案　下一步全力催生高雄巨蛋球場

▲台鋼雄鷹不投鳥松都更案　下一步全力催生高雄巨蛋球場。（圖／台鋼雄鷹）

▲台鋼雄鷹不投鳥松都更案　下一步全力催生高雄巨蛋球場。（圖／台鋼雄鷹）

記者胡冠辰／臺北報導

台鋼雄鷹自2022年創隊至今，持續深耕高雄在地，積極走訪校園、機構，推廣棒球運動；2024年正式加入一軍行列，即以高雄澄清湖球場為主場，每年至少安排40場主場賽事。

感謝高雄市政府協助，高雄市民、球迷朋友熱情支持，兩年進場人次突破60萬，加上已經成為球隊傳統，並逐漸擴大到市場、夜市等地的開季「路口宣傳」，以及季前車掃活動，都與高雄這座城市以及市民緊密相連。

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為了展現在地經營決心，台鋼集團更是斥資3億以上、歷時兩年，在高雄路竹打造台鋼集團職業運動訓練基地皇鷹學院，自今年1月10日正式啟用，成為台鋼雄鷹訓練基地大本營；不只專業訓練場地，還有宿舍與完善生活機能，提供教練、選手穩定且完整的訓練與生活環境。

台鋼集團自加盟中華職棒之後即致力於提升南部棒球風氣，打造深耕高雄的在地球隊，並將此列為加盟成為中職第六隊之經營目標。

集團在打造完成職業運動訓練基地皇鷹學院之後，重新審視評估目前訓練及比賽的使用需求，並評估未來在地經營方向與目標後，最終做出艱難決定，不參與「鳥松區山水段運動休閒專用區公辦都更案」投標，轉而將下一階段目標放在催生高雄巨蛋球場。

此項評估的主要考量在於自經營球團數年來，深感現今全球極端氣候，高雄暑假酷熱，並容易遇大雨影響，因此全力在高雄催生巨蛋球場刻不容緩。

台鋼集團將延續在高雄打造綜合訓練基地之經驗及決心，結合高雄市政府未來地方建設開發方針，以民間投資（BOT）並結合地方建設開發，在高雄尋找適當場所興建巨蛋球場，以滿足運動賽事及大型演唱會等需求，持續為在地深耕經營做努力。

台鋼雄鷹球團未來將與公辦都更案得標單位台灣人壽公司積極協調澄清湖球場租用事宜；身為高雄在地球隊，台鋼雄鷹更期待未來能與高雄市政府攜手在高雄催生一個全新的巨蛋球場，繼職業運動訓練基地皇鷹學院的成立之後，持續為南台灣職棒發展帶來新氣象，讓高雄球迷能夠獲得更精緻舒適的觀賽享受，為在地經營寫下另一歷史新頁。

關鍵字： 台鋼雄鷹、中華職棒、棒球

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