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NMIXX登舊金山巨人主場演出　薛侖娥第二度大聯盟開球：非常榮幸

▲NMIXX將參與舊金山巨人賽前活動。（圖／mlb.korea）

▲NMIXX將參與舊金山巨人賽前活動。（圖／mlb.korea）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

韓國K-pop女團NMIXX將於台灣時間7日登上美國職棒大聯盟舊金山巨人主場Oracle Park，參與對戰費城費城人的賽前活動，進行表演並擔任開球嘉賓。

本次活動由MLB韓國區單位規劃，NMIXX將在比賽前帶來代表歌曲演出。另外，根據韓媒《STARNEWS》報導，成員「豪放美人」薛侖娥（Sullyoon）將在本場擔任開球投手，為比賽揭開序幕。

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薛侖娥表示，「能夠第二次在大聯盟比賽中開球，我感到非常榮幸，也很開心能與舊金山巨人球迷同在，會盡全力為球員們傳達正能量。」NMIXX成員們也說，「能在Oracle Park向球迷們表演音樂感到非常開心，希望大家能享受棒球與K-pop結合的特別時刻。」

NMIXX目前正在進行美國巡演，行程來到加州站，在台灣時間8日將於奧克蘭演出之際，也跨足舊金山Oracle Park參與大聯盟活動，讓韓流與職業運動形成良好交流，而目前效力巨人隊的球星李政厚正好也是韓籍選手。

近年來，大聯盟積極推動與韓國文化的跨界合作，包含K-pop、韓食等元素皆逐步進入球場行銷，如巨人隊今年初就曾造訪韓國，拍攝傳統文化體驗內容，持續深化與亞洲市場的連結。

值得一提的是，薛侖娥此次將是生涯第4度擔任開球嘉賓，她早在2022年4月就曾於韓國職棒LG雙子主場完成開球初體驗；去年8月更首度登上大聯盟舞台，於運動家賽事中投出備受好評的一球。

▲▼薛侖娥。（圖／達志影像／美聯社）

▲才貌雙全的薛侖娥去年在大聯盟開出的精準好球至今仍令人讚嘆。（圖／達志影像／美聯社）

此外，她去年4月也參與中華職棒味全龍主場活動，當時以開球打者身分登場，與開球投手NMIXX隊長吳海嫄、接球捕手現旅日球星徐若熙組成跨界話題組合。

▲▼ NMIXX千萬點擊神曲〈Love Me Like This〉轟大巨蛋。（圖／DJB提供）

▲NMIXX登上台北大巨蛋參與味全龍主場活動。（圖／DJB提供）

而去年9月，薛侖娥回到她的故鄉韓國大田，替韓華鷹開球，累積不少球場經驗，粉絲們表示，相當期待她能夠在第二次站上大聯盟投手丘繳出不俗內容。

關鍵字： 薛侖娥SullyoonNMIXXK-popMLB舊金山巨人李政厚

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