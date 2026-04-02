大谷翔平陷低潮！打擊率跌至1成67　韓媒驚呼：很不尋常

▲Shohei Ohtani。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／臺北報導

洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平2日在主場迎戰克里夫蘭守護者，以先發第一棒、指定打擊身份出賽，3打數無安打，吞下2次三振，另選到1次四壞保送，道奇最終1比4不敵守護者；大谷開季至今6場比賽尚未開轟，打擊率下滑至1成67，低迷表現也引發韓國媒體高度關注，直言他的打擊狀況「很不尋常」。

此役大谷首局先靠保送上壘，將個人連續上壘場次推進至37場，刷新生涯最長紀錄；不過接下來3個打席都未能有所建樹。

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3局下兩出局、一壘有人時，他面對曲球揮空吞下三振，6局下無人出局、一、二壘有人之際，他在得點圈機會中擊出二壘滾地球形成雙殺；8局下兩出局、二、三壘有人時，道奇仍試圖追分，但大谷無法處理外角球，最終3球吞下三振退場。

大谷開季前6戰累計18打數3安打，打擊率僅1成67，長打與全壘打都尚未出現，與外界期待的火燙開季有明顯落差。

雖然目前上壘率仍有4成23，持續展現選球能力，也維持開路先鋒的基本功能，但就他過往展現的長打破壞力而言，這樣的開季表現依舊稱不上理想。

韓國媒體《My Daily》賽後以「保送、三振、雙殺打、3球三振，大谷的打擊手感很不尋常，竟跌到1成多打擊率」為題報導，點出他整場打席內容不夠理想。

《Star News》也在快訊中寫道，「大谷翔平在關鍵機會中熄火，打擊率下滑至1成67」，顯示這位大聯盟超級球星的狀態變化，已不只在日本引發討論，也受到韓國媒體密切關注。