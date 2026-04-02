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蓋倫找回配球節奏6局無失分　響尾蛇主帥讚投守是贏球根本

▲Zac Gallen。（圖／達志影像／美聯社）

▲Zac Gallen。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／臺北報導

亞利桑那響尾蛇2日在主場開幕系列賽最終戰展現投手戰與守備韌性，靠著先發投手蓋倫（Zac Gallen）6局無失分好投，以及卡洛爾（Corbin Carroll）首局陽春砲奠定勝基，終場以1比0完封底特律老虎，完成系列賽橫掃，也在開季吞下3連敗後，將戰績拉回5成。

此役是蓋倫自回到亞利桑那後的首次主場先發，他主投6局沒失分，只被敲出4支安打，沒有投出任何保送，另有2次三振。全場他以四縫線速球、knuckle-curve與滑球為主軸，送出15次首球好球，並透過有效製造擊球來解決打者，總計僅用88球完成6局投球內容。

蓋倫賽後表示，「隨著比賽進行，我和莫雷諾（Gabriel Moreno）之間建立起很好的節奏，不斷交替搭配球種；我覺得大部分球路的控球都相當不錯，我們就是努力把每一球都投進好球帶，迫使他們自己決定要不要揮棒。」

響尾蛇今年春訓期間特別加強守備訓練，如今也立即收到成效；球隊前6戰累積8次防守得分貢獻（Defensive Runs Saved），目前與洛杉磯道奇並列大聯盟第1，這場比賽後段更是多次靠守備化解危機。

6局上，費南德茲（Jose Fernandez）上演精彩守備，先接殺平飛球，再迅速傳往三壘完成雙殺；8局上，二壘手瓦加斯（Ildemaro Vargas）向右大範圍移動，以反手接球後跳傳一壘抓下第2個出局數；9局上，阿瑞納多（Nolan Arenado）則處理一顆難度極高的不規則彈跳球，隨後策動雙殺，展現10屆金手套三壘手的身手。

總教練拉佛洛（Torey Lovullo）賽後說，「這就是我們球隊立足的根本，投球和守備；聽到、看到這些內容，對我來說非常悅耳，而且很明顯，我們就是會有像今天這樣的比賽，我們也一定會碰上像史庫柏這樣，能夠投出這麼多個零分局的投手。」

雖然老虎史庫柏（Tarik Skubal）同樣展現王牌身手，但他全場只出現一次關鍵失投，就被卡洛爾逮中；1局下卡洛爾鎖定1顆2好0壞的速球，一棒轟向左外野看台，打回全場唯一分數，也成為響尾蛇贏球的全部依靠。

這支全壘打讓卡洛爾成為生涯第6位從史庫柏手中開轟的左打者，也延續他本季開季的火燙狀態；前6場比賽，卡洛爾已累積2轟、1.162 OPS，以及全隊最高的8分打點，外界原本擔心他春訓期間因鉤狀骨受傷，可能影響本季表現，如今看來疑慮已大幅消散。

卡洛爾表示，「是啊，感覺很好；我很滿意自己這幾天的揮棒狀況，感覺現在抓到一些很好的節奏和提示，而且正持續發揮效果，我會努力把這樣的感覺延續下去。」

關鍵字： 亞利桑那響尾蛇、底特律老虎、棒球、MLB

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