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山本由伸反省投球內容　下役有望對決岡本和真：希望壓制他

▲山本由伸 。（圖／達志影像／美聯社）

▲山本由伸 。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

洛杉磯道奇日籍投手山本由伸於台灣時間2日先發對戰克里夫蘭守護者，主投6局被敲4安打失2分，連續2場達成優質先發，但打線支援不足，仍吞下本季首敗，賽後他也迅速調整心情，談到下一場可能對決的岡本和真。

山本此役開局表現穩定，連續2局投出三上三下，不過第3局成為轉捩點，先被敲出二壘安打後，又遭對手盜上三壘並因捕手傳球偏差失分，隨後再被轟出中外野陽春砲，單局失掉2分。

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對此山本坦言，「如果球路能再更好一點，或許就只會落在全壘打牆前，其實有很多需要反省的地方。」對該局內容感到相當遺憾。

儘管第3局失分，山本在後續局數仍穩住陣腳，面對多次壘上有人危機成功守成，展現王牌投手穩定度，他也反省表示，「連續兩場都被先取得分數，這是需要檢討的地方，但能撐到6局，這點還算不錯。」

下一場登板預計將於台灣時間7日對戰多倫多藍鳥系列賽中登板，屆時有望與旅美發展順利的岡本和真正面交鋒。岡本近期維持火燙手感，開季已連續6場敲出安打。

談到這場備受關注的對決，山本表示，「他從日職時期開始就是非常優秀的打者，希望能夠想辦法壓制住他，因此接下來一周會好好準備。」

關鍵字： MLB洛杉磯道奇山本由伸岡本和真

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