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山本由伸6局失2分吞敗　羅伯斯：已給球隊贏球機會

▲山本由伸 。（圖／達志影像／美聯社）

▲山本由伸 。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

洛杉磯道奇日籍投手山本由伸於台灣時間2日先發對戰克里夫蘭守護者，主投6局被敲4安打失2分，繳出優質先發內容，但在打線火力支援不足情況下，仍吞下本季首敗，賽後總教練羅伯斯（Dave Roberts）並未責怪，反而力挺表示，他已經給了球隊贏球的機會。

山本此役前2局未讓對手得分，然而3局局勢出現轉折，被敲出二壘安打後，又遭對手成功盜三壘製造壓力，隨後捕手傳球失誤讓守護者先馳得點，接著又被阿里亞斯（Gabriel Arias）敲出陽春砲，單局失掉2分。

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儘管失分過程略顯可惜，山本在其餘局數多次面對得點圈危機仍成功守住，展現穩定壓制力，最終以87球完成6局投球，失2分內容也讓他連續2場達成優質先發。

對於山本表現，羅伯斯賽後坦言，「今天對他來說稍微有點辛苦，內容不像前一次那麼銳利，指叉球的感覺不太好，速球控制也稍微不足。」

但他也補充，「不過，山本一直都是很有競爭力的投手，他能投滿6局並將失分控制在2分，已經給了球隊贏球的機會。」

關鍵字： MLB洛杉磯道奇山本由伸羅伯斯

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