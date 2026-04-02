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樂天韓籍五本柱連兩日震撼全場！金佳垠人氣爆棚　廉世彬甜曝宿舍溫馨生活

▲樂天韓籍五本柱連兩日震撼全場！金佳垠人氣爆棚　廉世彬甜曝宿舍溫馨生活。（圖／樂天桃猿）

▲樂天韓籍五本柱連兩日震撼全場！金佳垠人氣爆棚　廉世彬甜曝宿舍溫馨生活。（圖／樂天桃猿）

記者胡冠辰／臺北報導

樂天女孩「韓籍五本柱」河智媛、禹洙漢、廉世彬、金佳垠、高佳彬連兩日登場，帶來三首令人目不轉睛的合體表演，舞台魅力全面爆發；其中「小可愛」金佳垠在場邊應援時展現羞澀一面，與舞台上充滿爆發力的表現形成強烈反差，圈粉力十足。

談到首次五人合體演出，她開心表示：「五個人都聚在一起後，感覺整體氣氛變得更加活躍。」更直言這是第一次與韓籍成員五人同台，「意義特別重大，所以覺得是最棒的一次！」

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樂天桃猿主場第二戰恰逢4月1日「愚人節」，也讓韓籍成員體驗一場意想不到的「文化衝擊」；金佳垠笑說，在一個半局結束後，應援歌竟然連續播放三次，甚至有選手應援曲改由人聲演唱，「真的又好笑又讓人有點慌張（笑）。」

廉世彬同樣印象深刻，分享：「比賽中有幾個局是由應援團長們用唱歌帶動應援，我覺得是一個非常有趣的活動。一開始有點慌張，但後來我也一起唱，玩得很開心。」

場邊也出現逗趣插曲，金佳垠被粉絲捕捉到「收電扇」的超萌畫面；有粉絲送上價值破萬元的電風扇，讓她在應援時能吹風解熱，她收下時害羞模樣讓粉絲直呼太可愛。

沒想到應援結束後，她竟將電風扇「帶走」，小心翼翼走下階梯帶回休息室，畫面曝光後迅速在粉絲間掀起討論；對此，金佳垠解釋：「中間要回休息室的時候真的太熱了，我還特地把電風扇帶進去想在休息室吹一下，結果比賽結束後有記得還回去喔！不是我拿走的，請不要誤會哈哈（笑）。」

她也補充，「在韓國夏天的時候，粉絲們也會借我們冰敷包和電風扇，真的很貼心！」 身為學妹的金佳垠，在短時間內迅速適應應援節奏，她分享：「感覺自己正在慢慢習慣應援音樂，和開幕戰相比，今天好像少出錯很多，想對自己說聲做得很好！」

▲樂天韓籍五本柱連兩日震撼全場！金佳垠人氣爆棚　廉世彬甜曝宿舍溫馨生活。（圖／樂天桃猿）

同時也不忘感謝學姐們的照顧，「幫助到我們很多，真的非常感謝。」短短四場比賽已累積高人氣，她的應援巾更在商品部迅速售罄，讓商品部趕緊進行補貨，讓粉絲仍有機會入手。

面對粉絲支持，金佳垠真誠表示：「非常感謝大家給我這麼多關注，雖然還有很多不足，但我會用更完美的應援來回報大家的愛與支持！我們下週見！」

談到「五本柱」合體的心情，廉世彬則笑說：「因為我是『小貓咪』嘛，所以我很喜歡貓咪舞；但其實最讓我印象深刻的是第一次五個人一起表演，在一起準備演出的過程中，也覺得彼此變得更親近了。」

她也分享私下溫馨互動，「我和佳彬姐姐、佳垠一起住同一個宿舍，賽後我們一起用 Uber 叫晚餐，一邊吃一邊聊天，也能互相幫忙練舞和練應援歌，覺得很不錯。」從舞台到生活，五人默契持續升溫，也讓球迷更加期待「韓籍五本柱」接下來帶來的每一次精彩合體演出。

關鍵字： 樂天桃猿、樂天女孩、中華職棒、韓籍五本柱、金佳垠

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