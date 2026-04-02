山本由伸6局失2分吞首敗　大谷寫新紀錄但錯失關鍵得分機會

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平於台灣時間2日主場迎戰克里夫蘭守護者，雖在首打席選到保送，寫下生涯最長37場連續上壘紀錄，但全場3打數無安打，且在兩次關鍵得分機會中未能建功，最終道奇以1比4吞敗。

大谷此役以「第1棒、指定打擊」先發出賽，首局面對守護者先發威廉斯（Gavin Williams）展現選球能力，成功選到四壞球保送，將連續上壘場次推進至37場，刷新個人紀錄，然而進入比賽中段後，關鍵打席表現未如預期。

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第3局2人出局一壘有人時，大谷吞下揮空三振；第6局球隊落後2分、無人出局得點圈有人的反攻契機，他擊出二壘滾地形成雙殺，錯失追分良機；第8局2人出局二、三壘有人時再度迎來關鍵打席，未能掌握滑球節奏，最終遭三振出局。

道奇打線全場遭壓制，直到9局才由弗里曼（Freddie Freeman）擊出陽春全壘打，避免遭到完封，不過整體攻勢零散，仍無力改變戰局，以1比4吞敗。

先發投手山本由伸此役繳出6局失2分的內容，雖在3局遭攻下2分，但之後穩住局面，最終用87球完成6局投球，被敲4安打、送出2次三振與2次四死球，連續2場達成優質先發，然而在打線火力支援不足情況下，仍吞下本季首敗。

大谷此役3打數無安打、有1保送、2三振，本季打擊率降至0.167，儘管延續上壘紀錄，但在關鍵時刻未能把握機會，也成為道奇此戰無法反攻的重要轉捩點。