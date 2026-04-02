施利特勒無保送飆7K封鎖水手　自信喊話洋基將帶著信心回主場

▲Cam Schlittler。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／臺北報導

紐約洋基2日在客場以5比3擊敗水手，施利特勒（Cam Schlittler）先發6.1局無失分、飆出7次三振，且最後連抓15名打者出局，成為球隊贏球最大功臣；洋基也以5勝1敗結束開季客場之旅，寫下近20年來最佳開季之一。

施利特勒去年10月曾在美聯外卡系列賽投出代表作，當時他以強悍內容站上季後賽舞台，幫助球隊淘汰紅襪；不過如今看來，那場比賽或許還不是他真正的巔峰，因為隨著他持續在大聯盟站穩腳步，這樣的優質表現似乎已逐漸成為常態。

此役施利特勒完全壓制水手打線，全場僅被敲2安，且自2局下被雷利（Luke Raley）擊出一出局後安打後，就未再讓對手敲安。

唯一稍微限制他續投的只有球數，施利特勒投79球退場，本季前兩場先發合計11.2局僅被敲3安，飆出15次三振，且沒有出現任何保送。

談到自己的投球內容，施利特勒表示，「最重要的事情就是在球隊領先時好好投球，確保我把自己該做的事情做好，並且保持效率；減少保送、安打和三振數，是讓球隊處在贏球位置上的好方法。」

打線方面，葛施密特（Paul Goldschmidt）在6局上轟出3分砲，萊斯（Ben Rice）則在9局補上一發陽春砲，幫助洋基穩住勝果。

A Serving of Rice pic.twitter.com/V4NUbVcFLb — New York Yankees (@Yankees) April 1, 2026

葛施密特賽後表示，「這對我們來說是很棒的一週，但我們也知道，後面大概還有6個月的球季要走；我們一直在談把小細節做好、把比賽打好、把那些該做的守備完成，比賽不總是靠全壘打決定。希望這些事情最後都能有所回報。」

他也談到自己融入洋基的感受，「我很喜歡這個打線裡的每一位隊友，我很喜歡當洋基球員，我在這裡真的非常享受；這是一支有機會贏球的好球隊，我很樂意做任何球隊需要我做的事，我熱愛上場比賽，但如果我沒有上場，我也很樂意幫這些隊友加油。」

總教練布恩（Aaron Boone）賽後也盛讚施利特勒的表現，「看到他的球威如此具宰制力，而且一直把球投進好球帶，真的很令人興奮；他很快就拿到一些出局數，這讓他能在控制球數的情況下投得相當深，他現在的投球狀態非常驚人，他替我們定下了整場比賽的基調。」

施利特勒也成為洋基隊史首位開季連兩場先發都至少投滿5局無失分、且都送出7次三振的投手；萊斯談到這名年輕右投時直言，「他完全不怕拿出自己最好的球路來對決你，很明顯的，他非常難打。」

洋基歷經漫長春訓、亞利桑那兩場熱身賽，以及西岸6場客場賽程後，終於將返回布朗克斯，準備迎接台灣時間4日主場開幕戰對決馬林魚。

施利特勒也對全隊現況充滿信心，他說，「我覺得整支球隊現在就是彼此帶動、順勢打下去；能在這裡拿下這個系列賽感覺很好，而我們也會帶著信心回到主場，在週五出賽。」