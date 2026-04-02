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佩拉爾塔5.1局7K、索托賽季首轟　大都會延長賽仍敗紅雀

▲紐約大都會王牌先發佩拉爾塔（Freddy Peralta）。（圖／達志影像／美聯社）

▲紐約大都會王牌先發佩拉爾塔（Freddy Peralta）。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／臺北報導

紐約大都會王牌先發佩拉爾塔（Freddy Peralta）2日在客場面對紅雀，繳出一場高水準先發，主投5.1局僅失1分，被敲3安、送出2次保送，另有7次三振；不過大都會打線火力依舊有限，最終在11局下遭到再見，以1比2吞敗。

對於球季開季階段仍在尋求進攻穩定性的大都會而言，佩拉爾塔此役再次扛起先發重任；在索托（Juan Soto）轟出個人本季首發全壘打，讓大都會取得1比0領先後，佩拉爾塔穩穩守住局面，從開賽起就展現壓制力與製造揮空的能力。

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總教練門多薩（Carlos Mendoza）賽後點名稱讚佩拉爾塔的變速球使用策略，認為這是他此役能有效壓制紅雀打線的重要原因。

門多薩表示，「他今天真的投得非常好，我覺得他變速球的使用讓人印象很深刻；這顆球在他前一場先發時，幾乎要到第4局左右才開始用，但今天他一開始就直接拿出來用，成功製造很多揮空，也讓速球更有威力，整體來說，他的表現非常紮實。」

佩拉爾塔開賽就展現侵略性，首局便靠四縫線速球三振2名打者，隨後逐漸進入節奏，他一度連續解決11名打者，只用51球就投完4局無失分內容，完全掌握比賽節奏；談到自己的投球想法時，佩拉爾塔說，「我沒有想太多，就是做自己，主動進攻，試著盡快抓下出局數。」

從配球內容來看，佩拉爾塔此役確實讓紅雀打者難以鎖定；全場7次三振中，速球、變速球各拿下3次，另有1次來自曲球。

92球當中總共製造15次揮空，雖然四縫線速球最快飆到96.2英里，但相較本季初登板，他此役更早且更頻繁使用變速球，效果相當明顯；佩拉爾塔也坦言，自己對這顆變速球一直很有信心，「我非常信任這顆球，我們今天就是想要使用它。」

關鍵字： 紐約大都會、MLB、棒球

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