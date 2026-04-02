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莊陳仲敖生涯3A初登板　先發4.1局飆152公里失4責失

▲中華隊投手莊陳仲敖。（圖／記者林敬旻攝）

▲莊陳仲敖。（圖／記者林敬旻攝）

記者胡冠辰／臺北報導

臺灣旅美投手莊陳仲敖本季自運動家3A展開新球季，這也是他職業生涯首度站上3A舞台，今（2日）面對道奇3A的生涯初登板，他先發主投4.1局，失掉5分，其中4分為責失分。

莊陳仲敖此役開局前兩個出局數順利到手，但接著遭遇對手反撲，連挨4支安打，加上守備出現傳球失誤，首局就掉了3分。

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不過他隨後迅速回穩，2、3兩局都讓對方三上三下，連續解決6名打者；第4局雖一度面臨失分圈有人壓力，仍成功守住不失。

5局上續投時，莊陳仲敖先在一出局、一壘有人情況下投出保送，接著再被擊出安打形成滿壘，隨後又因四壞球奉送1分，球隊也在此時決定換投。

接手投手登板後，雖再被道奇3A擊出高飛犧牲打添得1分，但該分仍記在莊陳仲敖帳上；所幸運動家3A打線在比賽後段火力全開，一舉灌進6分，最終以11比5逆轉收下勝利。

總計莊陳仲敖此戰用81球完成4.1局投球，送出3次三振、3次保送，被擊出8支安打，失5分其中4分責失，最快球速來到94.5英里，約152公里，賽後防禦率為8.31。

關鍵字： 莊陳仲敖、3A、運動家、棒球

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