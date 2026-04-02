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卡洛爾棒打「塞揚左投」史庫柏！　老虎0比1遭響尾蛇橫掃苦吞4連敗

▲史庫柏（Tarik Skubal）。（圖／達志影像／美聯社）

▲史庫柏（Tarik Skubal）。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／臺北報導

底特律老虎王牌左投史庫柏（Tarik Skubal）2日面對響尾蛇先發7局僅失1分，無奈隊友打線全場熄火，最終老虎0比1落敗，不僅遭到3連戰橫掃，也吞下近期4連敗。

響尾蛇臺美混血球星卡洛爾（Corbin Carroll）首局鎖定史庫柏97英里高角度速球，直接拉向右外野轟出陽春全壘打，而這發全壘打也成了兩隊全場唯一分數。

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談到這顆失分球，史庫柏賽後仍認為自己投得沒有問題，他說：「那是一顆好球，我覺得自己執行得非常好；如果你告訴我，一顆2好0壞的速球要投在哪個位置，我接下來10次還是會10次都這樣投，這就是比賽，有時候事情就是會發生，他也是一位非常出色的打者，而他確實揮出了一個很棒的擊球。」

對史庫柏而言，最難接受的並不是內容，而是結果；這是他大聯盟生涯第136場先發，其中第67場將對手壓在1分以內，但這也是他生涯第4次只失1分卻吞下敗投。

史庫柏表示：「我想每一場我先發的比賽，目標都是贏球，至於是怎麼贏，其實不重要；就個人來看，也許還可以，但這是團隊運動，我們需要的是一場勝利，所以我自己感覺怎麼樣，其實並不重要，因為最後還是輸球。」

這是史庫柏生涯第2度在響尾蛇主場Chase Field先發，因為到場支持的親友實在太多，甚至連老虎安排的家屬區都坐不下，另外還坐滿右外野一整個區域；賽前他在右外野牛棚熱身時，也有大批球迷圍在外圍觀看。

史庫柏最後說：「我很享受這樣的環境，也想讓那些支持我的人知道，我很在乎他們，每次能夠回到這裡先發，真的都非常酷。」

關鍵字： 底特律老虎、棒球、MLB

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