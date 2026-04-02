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海盜王牌史金斯擺脫生涯最短先發陰霾　5局失1分奪本季首勝

▲海盜王牌史金斯（Paul Skenes）。（圖／達志影像／美聯社）

▲海盜王牌史金斯（Paul Skenes）。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／臺北報導

辛辛那提紅人與匹茲堡海盜之戰，海盜王牌史金斯（Paul Skenes）在經歷生涯最短先發後迅速反彈，先發5局僅失1分，率隊8比3擊敗紅人，不僅拿下個人2026年球季首勝，也用實際表現回應外界質疑。

史金斯上一場先發狀況低迷，僅抓下2個出局數，就被敲4支安打、失5分，另有2次保送、1次觸身球，寫下生涯最短先發。

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不過此役他明顯找回應有水準，總計用77球、其中51球是好球，被敲3安，送出5次三振、2次保送，失1分，將本季防禦率從67.50一口氣降到9.53。

▲Paul Skenes。（圖／達志影像／美聯社）

賽後談到這場反彈好投，史金斯強調關鍵只有一件事，那就是執行力；「還在持續調整當中，不過能拉長局數，至少不只投0.2局，感覺還不錯。」

海盜總教練凱利（Don Kelly）則說，球隊此役對史金斯的用球數設定本來就相當明確，「他投完5局退場，主要就是因為球數考量。」

「考量到上一場比賽以及他在紐約只投了37球，我們今天大概就是把目標放在80球左右；我們需要保羅在長期賽季裡維持健康，他今天能投完5局已經做得很好，接下來隨著球季進行，他會投得比5局更多，也會超過77球。」

凱利也稱讚這位王牌的競爭特質，「他真的是很有競爭心的投手，而且他對比賽的投入程度，讓他具備很特別的能力；就算一開局先保送首名打者，他還是能立刻重新調整，回到好球帶內，真的非常令人印象深刻。」

這場比賽另一層意義，在於也終結外界對史金斯是否仍受世界棒球經典賽登板影響的揣測。對此，史金斯給出相當直接的回答。

他表示，「我想，就是記住什麼是真的、什麼不是真的，除了場上的每一球之外，其他都不重要；除了比賽本身之外，也都不重要。」

「我其實和外界很多聲音保持距離，就算真的有看到或聽到，我也不在乎，因為那些跟場上的表現沒有關係；這一整週，我基本上都只是在想著怎麼重新回到執行力，怎麼把每一顆球投到位，就只是這樣而已。」

史金斯此役能夠帶著4比1領先退場，也和海盜打線早早相挺有關；克魯茲（Oneil Cruz）首局就從紅人先發左投艾波特（Andrew Abbott）手中轟出3分砲，幫助海盜迅速取得優勢。

談到隊友火力支援，史金斯笑說，「當他又像昨天那樣再轟一支的時候，投起來真的會輕鬆很多，甚至更輕鬆；看他打球一直都很有趣。」

史金斯直到4局下才被敲出本場第一支安打，當時德拉克魯茲（Elly De La Cruz）將一顆時速90.1英里的變速球打向右外野形成安打，隨後史都華（Sal Stewart）擊出滾地球推進跑者，洛威（Nathaniel Lowe）再補上帶有打點的二壘安打，終結史金斯對紅人跨季連續31局無失分紀錄。

儘管如此，史金斯生涯至今6度先發對戰紅人，仍繳出5勝0敗、34局僅失2分、防禦率0.53的壓制性成績。

紅人總教練法蘭柯納（Terry Francona）賽後坦言，面對史金斯這樣的投手，開局失分往往會讓比賽變得格外艱難。

法蘭柯納表示，「當史金斯站上投手丘時，你最不希望的就是太早讓對方拿到任何分數，因為你知道接下來每一分都得拚命去搶。」

關鍵字： 匹茲堡海盜、棒球、MLB

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