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鄭宗哲單場3安+首轟出爐 龍恩炸裂滿貫砲狂掃5打點

▲鄭宗哲。（圖／達志影像／美聯社）

▲鄭宗哲。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／臺北報導

效力於波士頓紅襪3A的臺灣內野手鄭宗哲，以及芝加哥小熊3A的臺美混血大物龍恩（Jonathon Long），兩人皆在今（2日）的比賽中敲出全壘打，並成為球隊奪勝的關鍵功臣。

面對明尼蘇達雙城3A的賽事，鄭宗哲此役擔綱先發第6棒鎮守游擊大關，全場展現出極佳的比賽狀態；他在首打席就先以腳程跑出一支內野安打，為今天的猛打賞揭開序幕。

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比賽進入4局上半，鄭宗哲大棒一揮將球掃出右外野大牆，這發陽春全壘打不僅是他本季首轟，也幫助球隊帶動氣勢。

儘管第3打席擊出飛球遭到接殺，但鄭宗哲在第9局執行突襲短打，成功送回壘上隊友，打下價值連城的追平分，最終紅襪3A以5比4一分險勝雙城3A。

▲芝加哥小熊隊台裔球員龍恩（Jonathon Long）。（圖／翻攝自龍恩IG）

▲芝加哥小熊隊台裔球員龍恩（Jonathon Long）。（圖／翻攝自龍恩IG）

另一方面，披上芝加哥小熊3A戰袍的龍恩，今日在對戰辛辛那提紅人3A的比賽中擔任先發第二棒一壘手，完美扮演了球隊的重砲發動機。

比賽來到2局上半，小熊3A吹起反攻號角，龍恩把握住壘上滿滿隊友的機會，大棒一揮扛出一發左外野方向的滿貫全壘打；這發賽季首轟的擊球品質極佳，根據官方測速數據，該球擊球初速高達104.2英哩（約167.6公里），仰角32度，飛行距離更長達402英呎。

到了第8局，龍恩再次於滿壘局面登場，這次他發揮選球眼選到一次四壞球保送，再為球隊進帳1分；最後在龍恩單場5分打點的火力支援下，小熊3A最終以12比7大勝紅人3A。

關鍵字： 波士頓紅襪、棒球、芝加哥小熊、鄭宗哲、龍恩

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