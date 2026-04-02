施利特勒6.1局無失分飆7K　洋基兩轟退水手開季6戰奪5勝

▲Cam Schlittler。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／臺北報導

紐約洋基2日與水手交手，火球右投施利特勒（Cam Schlittler）繳出6.1局僅被敲2安、無失分、送出7次三振的壓制內容，加上萊斯（Ben Rice）、葛施密特（Paul Goldschmidt）先後開轟，終場5比3擊敗水手，拿下開季6場比賽的第5勝。

洋基此役首局就先馳得點，萊斯敲出二壘安打送回貝林傑（Cody Bellinger），取得1比0領先；6局上葛施密特轟出3分砲，將比分拉開到4比0。

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9局上萊斯再補上一發陽春砲，讓洋基取得5比2優勢；洋基全場6支安打攻下5分，其中葛施密特包辦3分打點，萊斯則有2安、2打點表現。

水手前7局遭到封鎖，8局下才由羅里（Cal Raleigh）敲出2分打點安打追近比分；9局下坎佐尼（Dominic Canzone）再敲1分打點安打，但反攻仍差一步，最終吞敗收場。

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洋基先發施利特勒拿下本季第2勝，水手先發柯比（George Kirby）主投6局被敲5安，失4分都是責失，吞下敗投；貝德納（David Bednar）後援1.1局失1分，收下本季第3次救援成功。