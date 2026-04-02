阿爾坎塔拉93球「Maddux式」完封白襪　馬林魚10比0大勝

▲Sandy Alcantara。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／臺北報導

邁阿密馬林魚王牌右投阿爾坎塔拉（Sandy Alcantara）歷經2025年低潮後，在2026年球季開季迅速找回昔日王牌身手；臺灣時間2日對戰芝加哥白襪，他僅用93球完成生涯第2場「Maddux」（用球數少於100球的完封勝），率隊以10比0大勝，也收下個人生涯第5場完封勝。

阿爾坎塔拉自TJ手術復出後的第2個球季，明顯調整心態；他賽後坦言，自己在2025年曾深受外界批評聲浪影響，無論是休息室電視上的評論，或社群媒體上的負面聲音，都很難完全忽略，但他決定把重心放在健康與穩定出賽上。

阿爾坎塔拉表示，「我經歷了很多，去年球季開季狀況並不好，不過下半季對我來說已經夠好了；很多人對我說了很多負面的話，我只是努力不要去想太多，只想著站在場上幫助隊友贏球，並且每5天做好自己該做的事。」

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這場比賽他面對白襪打線展現壓制力，全場僅被敲出3支安打，全部都是一壘安打，另有7次三振沒有失分；自2023年4月4日後，阿爾坎塔拉再度完成完封。

比賽中他在第4局兩出局後觸身球砸中瓦加斯（Miguel Vargas），但隨後連續解決16名打者，直到第8局兩出局才被阿庫尼亞（Luisangel Acuña）敲出安打；由於第8局僅用5球完成，他進入第9局時用球數仍只有84球，也讓他順利挑戰完封。

13th career complete game

5th career shutout



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總教練麥卡洛（Clayton McCullough）表示，與開幕戰不同，當時因阿爾坎塔拉春訓最多只投過5個半局，因此僅投73球就提前退場；這次讓他續投第9局則毫無懸念。

麥卡洛透露，自己向阿爾坎塔拉比出大拇指，對方也立刻回應，雙方很清楚這場比賽該由王牌親手收尾；麥卡洛說，「今天是Sandy的日子，第9局站在那裡看著他投球時，我會回想起自從我認識他以來的這段時間。」

「大家都很清楚，他去年球季一開始，甚至大部分時間都過得非常掙扎，但他從來不會放棄，他一直持續競爭；今天對他來說，能夠再次在第9局站上投手丘，親手完成完封，這種感覺我相信可能比他過去其他幾次都還要更特別。」

MARLINS WIN!



Sandy Alcantara tossed his 13th career complete game and 5th career shutout as the Marlins beat the White Sox 10-0.



Miami is now 5-1 and Alcantara was with @SStrom_ postgame. pic.twitter.com/5EGCCBeuJ7 — Marlins Radio Network (@MarlinsRadio) April 1, 2026

白襪總教練維納布（Will Venable）賽後也坦言毫無破解之道，他表示，「Sandy今天真的非常出色，你必須給他應有的肯定；我認為我們帶著不錯的比賽計畫上場，球員們也很投入，而且展現競爭力。」

「但我們就是被一位非常優秀的投手打敗了，事情就是這麼簡單；我們找不到方法應付他，他的球威非常好，不斷攻擊好球帶，讓我們幾乎什麼都做不了，我們從頭到尾幾乎都沒有機會。」

阿爾坎塔拉本季前2場先發，面對科羅拉多洛磯與白襪，共投16局僅失1分非責失，合計只被敲7安，送出12次三振、2次保送；這樣的回穩表現對馬林魚而言無疑是一大利多。

馬林魚在2025年雖然與季後賽擦身而過，但如今在阿爾坎塔拉領軍下，開季前6戰拿下5勝，寫下自2014年以來最佳開季表現（不含受疫情影響的2020年球季）；接下來球隊將前往紐約於週末系列賽挑戰洋基。