台籃史上首場「塞爾維亞對決」！米蘭為首勝激動致歉　莫米爾說贏球不必對不起

▲臺北台新戰神代理總教練米蘭（Milan Stevanovic）。（圖／TPBL提供）

記者蔡厚瑄／新北報導

TPBL例行賽1日新莊體育館由新北中信特攻對決臺北台新戰神，這不僅是一場攸關季後賽門票的生死戰，更寫下了台灣職籃史上的新紀錄——首度出現兩位塞爾維亞籍總教練的對決。戰神代理總教練米蘭（Milan Stevanovic）在一度落後20分的情況下，率隊以91比89驚險逆轉特攻。賽後，米蘭為自己執教首勝後的「過激慶祝」向同胞前輩莫米爾（Momir Ratkovic）致歉，展現出競技場外溫情的一面。

這場「塞爾維亞德比」開局呈現一面倒，由莫米爾率領的中信特攻首節便轟炸籃筐，一度取得20分領先。然而，米蘭率領的戰神在下半場展現強韌防守，將特攻單節得分壓制在20分以下，並在決勝時刻靠著威力斯的關鍵表現鎖定勝局。

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這場勝利不僅終止戰神的4連敗，更是米蘭在台灣執教的首場勝利，米蘭賽後感性表示：「這場比賽對我來說很特別，因為我相信這是台灣職籃史上第一次塞爾維亞籍總教練之間的對決，能與莫米爾這樣優秀的教練交手是我的榮幸。」

由於是執教首勝，米蘭在終場哨響時情緒極度興奮，與功臣威力斯激動撞胸慶祝，他在賽後記者會上特別提到：「我想藉此機會向我的朋友——莫米爾教練以及整個特攻全隊致歉。最後慶祝時我可能有點情緒過激，因為這是我的第一勝，我非常興奮，希望他們能理解。」

面對米蘭的歉意，特攻總教練莫米爾展現了職業籃球人的大器，他直言並不介意同胞的慶祝動作，「職業比賽大家的目的都是贏球，當你贏球時感到興奮是很自然的，這沒什麼好道歉的，即便你面對的是親兄弟，在場上也只有一個目標，那就是贏得比賽。」

▲新北中信特攻總教練莫米爾（Momir Ratkovic）。（圖／TPBL提供）

莫米爾也提到兩人在異鄉的情誼，「台灣的塞爾維亞教練並不多，我們私底下交情很好。我們都離家這麼遠，能夠有一個跟你講相同語言、擁有相同文化的人，自然就會變得親近。今天他是贏家，我賽後也已經親自向他道賀了。」