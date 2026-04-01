戰神克服20分落後續命　黃聰翰外線找回信心、代理主帥米蘭讚防守韌性

▲左起臺北台新戰神球員黃聰翰、代理教練米蘭。（圖／記者蔡厚瑄攝）

記者蔡厚瑄／新北報導

臺北台新戰神作客新莊體育館，在面臨「輸球即無緣季後賽」的極大壓力下，上演一場驚天動地的逆轉秀。面對強敵新北中信特攻，戰神開局一度陷入多達20分的落後深淵，但憑藉下半場強勢的防守與黃聰翰、威力斯挺身而出，最終以91比89險勝，不僅終止了近期慘澹的4連敗，也成功延續晉級季後賽挑戰賽的一絲生機，更讓代理總教練米蘭拿下執教首勝。

首節中信特攻展現強大進攻火力，戰神防線完全失守，一度落後多達20分，然而，戰神在第二、三節展開強勢反撲，靠著防守強度提升帶動轉換進攻，逐漸蠶食失土，還取得雙位數領先，不過特攻在阿巴西、貝奇帶領下搶分，一度將比分逆轉，不過關鍵時刻戰神威力斯接連在攻防兩端建功，不僅投進關鍵領先球，更在防守端限制住特攻反撲，幫助球隊以2分險勝。

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「我們這場比賽的開局表現得非常糟糕，我找不到更合適的詞來形容了，」戰神代理總教練米蘭賽後說道，但他也欣慰表示，很開心能看到球員在面對逆境時的反彈能力，「但球員們展現了極佳的反彈能力，在開局不利後，防守強度提升得非常多，我們贏球的方式就是防守，所以我一直告訴球員，我們無法在得分上超越任何對手，但如果我們能展現像今天這樣的防守，我們絕對有機會贏下任何比賽。」

而二三節在外線狂轟猛炸率隊逆轉的黃聰翰則說，「就像教練說的，我們開局打得比較掙扎，但我們利用防守扭轉了比賽，不急不徐地把分數拉回來。在關鍵時刻的進攻投籃也有把握住，很開心可以拿下這一勝。」不過他也坦言，前兩場表現不理想，讓他承受不小壓力，「我一直告訴自己，不可能一直不準下去。我不斷調整信心和狀態，很高興這場有找回來，雖然至於球隊目前確實在季後賽邊緣，但就像教練說的，我們就是專注於眼前的每一場球，不要想太多。雖然機會看似渺茫，但只要有一絲機會，我們就不會放棄。」

而遭到逆轉的新北中信特攻，總教練莫米爾（Momir Tasić）在賽後記者會指出，「我認為我們開賽打得非常好，無論在進攻還是防守端都貫徹了比賽計畫。這正是我們想要的，我們很清楚對手的打法、誰是他們最強的球員，以及該如何應對。」

但接著他話鋒一轉，直言「但在比賽後段，我們卻停止執行原本計畫好的戰術，如大家所見，今天全隊僅有18次助攻，而我們本是聯盟中助攻次數最多的球隊，今天球的流動不理想，沒有像往常一樣進行邊對邊的轉移，反而出現了過多的個人單打情況，這導致我們進攻節奏全失，幾位核心球員也沒能發揮出應有的水準。」

特攻主將阿巴西也說「今天的結果並非我們想要的，這是一場艱難的比賽，第一節我們表現得很正常，有打出團隊的風格。但到了後半段，我們陷入了壞習慣，球不再流動，每個人拿球後都停在同一個地方太久，沒有每個人都參與到進攻中。這是一個嚴重的問題，雖然輸球的感覺很糟，但我們必須抬起頭來，專注於下週的比賽。」