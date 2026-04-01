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陳文杰等了550天的MVP！久違開轟卻更在意本季首安

記者王真魚／桃園報導

台鋼雄鷹外野手陳文杰單場4安猛打賞、包含一發2分砲，僅差一支二壘安打就能完成完全打擊，率隊6比1勝出。賽後受訪坦言，其實在比賽中段就已經注意到紀錄，「前三支出來的時候自己就知道了，最後一個打席當然會想拚一下，但就沒有辦法。」

▲陳文杰 。（圖／台鋼雄鷹提供）

▲陳文杰 。（圖／台鋼雄鷹提供）

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此役獲選單場MVP，也是相隔550天再度拿下MVP（上一次為2024年9月29日）。賽後談到全壘打，他直言更在意本季首安的出現，「全壘打還好，第一支安打有那種『喔！回來了』的感覺比較開心，而且還是長打。」他坦言，前兩戰沒有安打時確實有些壓力，「自己也在想怎麼還沒出現。」

這發全壘打同時是他相隔568天再度開轟（前一轟要追溯至2024年9月10日），這一轟也達成生涯400安里程碑，他笑言，「我知道（400安），那顆球我有請『同事』幫我撿回來。」

此戰擔任第一棒繳出亮眼表現，陳文杰相當謙虛，「其實也沒有特別覺得熟悉（1棒），就是想說第一棒能上壘幫助球隊，沒想到今天會打這麼好。」

回顧過去一年因傷缺陣的低潮，他坦言最困難的是重新適應身體動作與守備節奏，「剛開始連跳的動作都很不習慣，都是慢慢來，很謝謝防護員幫忙。」如今已完全走出陰影，「現在不會再去想受傷的事情。」

對於復出後的心境，他直言，「剛回來的時候其實比較緊張，會覺得一年沒比賽有點陌生，但慢慢打下來就適應了。」

關鍵字： 陳文杰台鋼雄鷹猛打賞MVP復出中職

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