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朱育賢3分砲！味全單局灌7分逆轉兄弟　李超解危奪生涯首座MVP

▲李超。（圖／味全龍提供）

▲李超。（圖／味全龍提供）

記者楊舒帆／綜合報導

味全龍1日作客中信兄弟洲際主場，新洋投蔣銲首度亮相對戰勝騎士，雙方一度形成投手戰，關鍵6局出現轉折。李超化解滿壘危機後，味全在7局上發動猛攻，包含朱育賢3分砲在內，單局灌進7分扭轉戰局，最終以8比2獲勝。李超奪下勝投，並獲選生涯首次MVP。

味全3局上靠著郭天信安打開路，隨後成功盜壘，陳子豪再敲安打攻佔一、三壘。吉力吉撈擊出界外飛球形成高飛犧牲打，郭天信積極跑壘衝回本壘，幫助龍隊先馳得點。3局下陳俊秀面對蔣銲轟出陽春砲，將比數扳平。

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6局下曾頌恩選到保送，味全決定換上第二任投手呂偉晟。宋晟睿敲出安打，江坤宇遭觸身球形成滿壘，隨後李超登板救火，先三振許庭綸，再讓岳東華擊出滾地球失1分，該分算在蔣銲帳上。之後面對高宇杰，一顆偏高球被判三振，兄弟對好球帶提出抗議，平野惠一上前與主審爭論，李超最終順利解危。

▲朱育賢。（圖／味全龍提供）

▲朱育賢。（圖／味全龍提供）

7局上味全隨即反擊，面對第二任投手伍立辰，劉基鴻、劉俊緯連續安打扳平比數。劉俊緯盜三壘時，兄弟提出挑戰但失敗，維持原判安全上壘。蔣少宏敲出三壘線邊安打，帶回超前分。隨後呂彥青登板，張政禹、郭天信連續安打形成滿壘，捕手高宇杰退場，改由陳統恩接替蹲捕。陳子豪再補上安打添得1分，吉力吉撈高飛犧牲打再下一城，將比數擴大至5比2。朱育賢在擊出界外全壘打後做出修正，隨即轟出3分砲，擊球初速167公里、飛行距離415英尺，一棒擊沉兄弟，龍隊單局攻下7分，拉開至8比2。

新洋投蔣銲先發5局用81球，被敲2安打（包含1轟），出現4次保送，送出3次三振，失2分無關勝敗。呂偉晟6局接替未能抓到任何出局數，李超後援1局無失分拿下勝投，林子昱、陳冠偉、林凱威接力壓制兄弟打線，守住勝利。除了朱育賢開砲之外，郭天信、陳子豪排前兩棒都繳出3安打猛打賞，穩住火力重心。

▲郭天信。（圖／味全龍提供）

▲郭天信。（圖／味全龍提供）

關鍵字： 味全龍中信兄弟李超MVP朱育賢

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