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曾動念離開...郭俊麟感性吐心聲　餅總卻模仿「哭戲」搶鏡

記者王真魚／綜合報導

統一7-ELEVEn獅投手郭俊麟繳出5局無失分好投，不僅助隊以4比2擊敗富邦悍將，更拿下單場MVP。相隔630天奪下勝投，郭俊麟退場時淚崩，賽後受訪又一度哽咽，真情流露；總教練林岳平卻模仿他「哭哭」模樣，搞笑緩和氣氛。

▲▼ 郭俊麟 。（圖／截自CpBL.TV）

▲郭俊麟 。（圖／截自CpBL.TV）

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郭俊麟坦言，比賽前段其實並不順利，「一開始想說應該投不完5局，2、3局一直投不進好球，連球迷都在喊。」但他也苦笑說，「還好裁判有幫忙撿，不然那一局可能真的過不去。」

能撐過前半段亂流，郭俊麟特別感謝隊友守備與打線支援，「前面就幫我先得分，讓我可以更勇敢去面對打者。」

是否有想感謝的人，郭俊麟一度語塞、眼眶泛紅，「其實很多人…但我還是要感謝自己努力。」他進一步提到，去年表現低迷，「大家也看到那真的是很糟的一年，我甚至覺得自己快離開這個舞台了。」不過休季期間仍持續嘗試調整，希望能重新找回競爭力，「做了很多不一樣的事情，想讓自己呈現不一樣的結果。」

即使此役無失分，他仍不滿意自己的內容，「保送真的還是太多，我知道你們看得很辛苦，我自己投得也很辛苦。」他也自我期許未來能更穩定，「希望我不要再是骰子型投手。」

面對雨天仍進場力挺的球迷，郭俊麟也幽默致謝，「今天禮拜三又下雨，而且還是我先發，我本來以為應該不會有太多人來。」隨後補上一句，「謝謝你們願意來幫統一獅加油。」引發現場笑聲與掌聲。

關鍵字： 郭俊麟統一獅勝投中職MVP

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