運動雲

>

戰神克服19比0開局落後逆襲特攻保生機　威力斯28分還加碼再見火鍋

▲臺北台新戰神威力斯。（圖／TPBL提供）

▲臺北台新戰神威力斯賞給特攻阿巴西再見火鍋，幫助球隊以91比89險勝中信特攻。（圖／TPBL提供）

記者蔡厚瑄／新北報導

TPBL聯盟1日臺北台新戰神作客出戰新北中信特攻，戰神此役面對輸球就沒季後賽打的背水一戰，不過開賽就遭特攻打出19比0的攻勢，不過二、三節換特攻火力下滑，加上戰神射手黃聰翰在外線轟炸籃框，一度以雙位數逆轉，但特攻在最末節回神火力全開追分，也讓雙方呈現拉鋸，最後4秒特攻2分落後，阿巴西切入卻遭威力斯賞了一記關鍵火鍋，貝奇補籃沒命中，終場戰神就以91比89險勝，也保住晉級機會。

戰神只要此役輸給特攻確定會遭到淘汰，不過開賽他們卻完全攻守失靈，讓特攻火力全開直接取得19比0領先，首節整整打了快要7分鐘，梅克才利用站上罰球線的機會，兩罰俱中幫助戰神破蛋，米勒隨後中距得手，然而特攻火力未歇，又轟出8比3小高潮，一口氣以27比7、取得多達20分領先，此時戰神威力斯回神，連拿6分，首節打完特攻以27比13領先。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲臺北台新戰神威力斯。（圖／TPBL提供）

▲臺北台新戰神威力斯。（圖／TPBL提供）

次節黃聰翰挺身而出，單節三分球4投3中拿下9分，率隊回敬27比20的攻勢，幫助戰神追到剩下5分差。易籃後，黃聰翰再度挺身而出砍進三分球，隨後錢肯尼也在外線得手，兩人率隊回敬22比7的攻勢，反以64比54、雙位數領先特攻，此時換貝奇挺身而出，連續命中兩顆三分球，幫助特攻將分數縮小到1分差，不過梅克馬上在外線回敬，威力斯也上籃得手，幫助戰神在第三節打完守住領先。

末節阿巴西開節就攜手林韋翰搶分助特攻超前，不過丁聖儒馬上拋投要回領先，接下來雙方一路拉鋸，最後1分28秒，威力斯上籃得分幫助戰神取得87比86領先，馬克在外線出手落空後，威力斯又砍進三分球，不過阿巴西也在外線回敬讓雙方維持1分差，隨後他還搶下防守籃板，只是特攻原有機會能超前，但林韋翰傳球發生失誤，祭出防守戰術後，威力斯兩罰1中也讓特攻握有最後一擊的機會，然而阿巴西最後切入禁區卻遭威力斯賞了一記關鍵火鍋，貝奇在籃下補籃未果，時間也走完，終場戰神就以91比89險勝，也保住晉級季後賽的機會。

▲臺北台新戰神威力斯。（圖／TPBL提供）

▲臺北台新戰神險勝新北中信特攻，也保住晉級季後賽機會。（圖／TPBL提供）

戰神此役共4人得分雙位數，威力斯17投11中，轟下全場最高28分，黃聰翰三分球11投5中，拿下全隊次高的17分，丁聖儒、錢肯尼皆拿12分。

特攻則是有5人得分雙位數，阿巴西20投10中、三分球10投4中，拿下全隊最高25分，林韋翰、簡廷兆皆拿15分，馬可12分，貝奇11分。

關鍵字： TPBL戰神特攻季後賽籃球

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

王楚欽桌球世界盃大逆轉封王　距離大滿貫只差奧運金牌

王楚欽桌球世界盃大逆轉封王　距離大滿貫只差奧運金牌

大谷翔平438英尺怪力轟本季最猛　羅伯斯：今年最好的一次揮棒

大谷翔平438英尺怪力轟本季最猛　羅伯斯：今年最好的一次揮棒

佐佐木朗希5局失6分仍獲力挺　羅伯斯：沒有比分看起來那麼糟

佐佐木朗希5局失6分仍獲力挺　羅伯斯：沒有比分看起來那麼糟

大雨中守候偶像有回報！　大谷翔平親送8歲男童練習球、合影

大雨中守候偶像有回報！　大谷翔平親送8歲男童練習球、合影

「地表最強175」湯瑪斯見證　東泰、陽明未來之星賽稱王封后

「地表最強175」湯瑪斯見證　東泰、陽明未來之星賽稱王封后

林哲瑄借用范國宸球棒安打完美謝幕　明引退儀式淚崩有備案

林哲瑄借用范國宸球棒安打完美謝幕　明引退儀式淚崩有備案

陳晨威開季6戰3轟曝攻擊心態　看林哲瑄引退賽敲安：其實還能打

陳晨威開季6戰3轟曝攻擊心態　看林哲瑄引退賽敲安：其實還能打

佐佐木朗希單場新高6責失仍逃敗　道奇8比6逆轉國民完成橫掃

佐佐木朗希單場新高6責失仍逃敗　道奇8比6逆轉國民完成橫掃

獅子軍3轟震撼洲際！ 統一9比4痛打兄弟奪3連勝

獅子軍3轟震撼洲際！ 統一9比4痛打兄弟奪3連勝

劉承佑砸7千買爆引退周邊！被林哲瑄唸要投資自己買「0050」

劉承佑砸7千買爆引退周邊！被林哲瑄唸要投資自己買「0050」

【看到手指秒生氣】奴才指責貓貓太調皮　牠氣到直接貓貓拳XD

熱門新聞

王楚欽桌球世界盃大逆轉封王　距離大滿貫只差奧運金牌

大谷翔平438英尺怪力轟本季最猛　羅伯斯：今年最好的一次揮棒

佐佐木朗希5局失6分仍獲力挺　羅伯斯：沒有比分看起來那麼糟

大雨中守候偶像有回報！　大谷翔平親送8歲男童練習球、合影

「地表最強175」湯瑪斯見證　東泰、陽明未來之星賽稱王封后

林哲瑄借用范國宸球棒安打完美謝幕　明引退儀式淚崩有備案

讀者回應

﻿

熱門新聞

1桌球世界盃　中國王楚欽大逆轉封王

2大谷翔平438英尺怪力轟本季最猛

3佐佐木朗希5局失6分仍獲力挺

4大谷翔平親送8歲男童練習球、合影

5前NBA矮湯見證　　東泰、陽明稱王封后

最新新聞

1佐佐木朗希曾把自己關進殼裡

2天使楚奧特左手遭砸腫退場

3千賀滉大前2戰飆16K

4洋基雨戰後牛棚8局失守遭馬林魚逆轉

5旗子哥弗拉格轟46分　撂倒湖人與詹皇

熱門快報

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【珠珠寶貝回歸！】李珠珢展現火辣身材　性感熱舞超有魅力！

【被裁判耽誤的啦啦隊？】棒球主審「完美對拍」神同步應援舞網友笑翻

美國9局為何不用守護神米勒？　主帥曝原因：跟母隊講好平手不會上

悍將5本柱合體！李珠珢曝女孩練到半夜　朴星垠喊緊張卻被讚專業

【中華隊太棒啦！】一起集氣→贏球歡呼 全場熱血沸騰感動到跟旁人相擁

【你看牠啦】水牛跑泥巴地狂奔 夥伴在一旁看傻眼

【原來是膽小鬼】狐獴看電視突見動物大軍！嚇得趕緊倒退躲進被子裡XD

昆凌亮相周杰倫演唱會　阿KEN趁劉畊宏唱歌上廁所

【最可愛的巧遇】巧遇台灣長鬃山羊！定格嚼草表情超呆萌XD

【摩西分海】巷口被逆向等紅燈的機車占滿 只好使用手勢
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366