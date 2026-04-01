戰神克服19比0開局落後逆襲特攻保生機　威力斯28分還加碼再見火鍋

▲臺北台新戰神威力斯賞給特攻阿巴西再見火鍋，幫助球隊以91比89險勝中信特攻。（圖／TPBL提供）

記者蔡厚瑄／新北報導

TPBL聯盟1日臺北台新戰神作客出戰新北中信特攻，戰神此役面對輸球就沒季後賽打的背水一戰，不過開賽就遭特攻打出19比0的攻勢，不過二、三節換特攻火力下滑，加上戰神射手黃聰翰在外線轟炸籃框，一度以雙位數逆轉，但特攻在最末節回神火力全開追分，也讓雙方呈現拉鋸，最後4秒特攻2分落後，阿巴西切入卻遭威力斯賞了一記關鍵火鍋，貝奇補籃沒命中，終場戰神就以91比89險勝，也保住晉級機會。

戰神只要此役輸給特攻確定會遭到淘汰，不過開賽他們卻完全攻守失靈，讓特攻火力全開直接取得19比0領先，首節整整打了快要7分鐘，梅克才利用站上罰球線的機會，兩罰俱中幫助戰神破蛋，米勒隨後中距得手，然而特攻火力未歇，又轟出8比3小高潮，一口氣以27比7、取得多達20分領先，此時戰神威力斯回神，連拿6分，首節打完特攻以27比13領先。

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▲臺北台新戰神威力斯。（圖／TPBL提供）

次節黃聰翰挺身而出，單節三分球4投3中拿下9分，率隊回敬27比20的攻勢，幫助戰神追到剩下5分差。易籃後，黃聰翰再度挺身而出砍進三分球，隨後錢肯尼也在外線得手，兩人率隊回敬22比7的攻勢，反以64比54、雙位數領先特攻，此時換貝奇挺身而出，連續命中兩顆三分球，幫助特攻將分數縮小到1分差，不過梅克馬上在外線回敬，威力斯也上籃得手，幫助戰神在第三節打完守住領先。

末節阿巴西開節就攜手林韋翰搶分助特攻超前，不過丁聖儒馬上拋投要回領先，接下來雙方一路拉鋸，最後1分28秒，威力斯上籃得分幫助戰神取得87比86領先，馬克在外線出手落空後，威力斯又砍進三分球，不過阿巴西也在外線回敬讓雙方維持1分差，隨後他還搶下防守籃板，只是特攻原有機會能超前，但林韋翰傳球發生失誤，祭出防守戰術後，威力斯兩罰1中也讓特攻握有最後一擊的機會，然而阿巴西最後切入禁區卻遭威力斯賞了一記關鍵火鍋，貝奇在籃下補籃未果，時間也走完，終場戰神就以91比89險勝，也保住晉級季後賽的機會。

▲臺北台新戰神險勝新北中信特攻，也保住晉級季後賽機會。（圖／TPBL提供）

戰神此役共4人得分雙位數，威力斯17投11中，轟下全場最高28分，黃聰翰三分球11投5中，拿下全隊次高的17分，丁聖儒、錢肯尼皆拿12分。

特攻則是有5人得分雙位數，阿巴西20投10中、三分球10投4中，拿下全隊最高25分，林韋翰、簡廷兆皆拿15分，馬可12分，貝奇11分。