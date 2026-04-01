運動雲

>

郭俊麟睽違630天勝投到手！統一獅4比2終止悍將跨季8連勝

▲郭俊麟 。（圖／記者王真魚攝）

▲潘威倫安慰郭俊麟 。（圖／截自CPBL.TV）

記者王真魚／綜合報導

統一7-ELEVEn獅今日對戰富邦悍將，靠著先發投手郭俊麟5局無失分好投，加上打線中段發揮，最終以4比2擊敗富邦悍將，順利收下勝利。郭俊麟退場時情緒潰堤低頭落淚，在投手教練霍斯曼（Vince Horsman）拍背安撫、潘威倫上前擁抱下，釋放壓力，也迎來睽違630天的勝投。

郭俊麟此役前段控球略顯不穩，多次讓對手站上壘包，但關鍵時刻總能及時踩住煞車。第2、3局接連出現保送與觸身球形成壓力，不過他在危機中仍能連續抓下關鍵出局數，沒有讓失分擴大。進入比賽後段，狀態逐漸回穩，4、5局乾淨俐落完成投球任務。總計主投5局僅被敲1安，無失分，另有4次四壞、1次觸身球與2次三振。

[廣告]請繼續往下閱讀...

值得一提的是，郭俊麟上一次繳出至少5局無失分的內容，要追溯至2024年7月10日的完封勝，期間經歷低潮與勝投荒，去年轉戰統一獅更是0勝5敗；此役面對前東家終於拿下暌違630天的勝投。

退場時轉播畫面捕捉到他情緒潰堤的一刻，郭俊麟走回休息區，忍不住低頭落淚。霍斯曼第一時間上前輕拍背部安撫，潘威倫也將他擁入懷中鼓勵。

打線方面，統一獅4局下率先打破僵局，蘇智傑與潘傑楷接連擊出安打，單局攻下2分取得領先。5局下再度掌握對手守備瑕疵與長打機會，田子杰三壘安打帶動攻勢，林子豪補上適時一擊，單局再添2分，將領先擴大至4分。

悍將在8局上展開反攻，一度攻佔滿壘並靠邦力多適時安打追回2分，將比分追近。不過統一獅緊急換投，由劉予承登板止血，最終三振代打辛元旭，成功守住領先。

9局上，鍾允華登板關門，比賽1出局後一度出現插曲，捕手張翔抽筋不適退場，陳重羽臨危受命接替蹲捕，鍾允華2出局後雖被擊出安打，但讓下一棒申皓瑋擊出飛球出局。獅隊終止悍將跨季8連勝及開季2連勝。
 

關鍵字： 郭俊麟統一獅富邦悍將投手好投情緒潰堤中職

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

王楚欽桌球世界盃大逆轉封王　距離大滿貫只差奧運金牌

王楚欽桌球世界盃大逆轉封王　距離大滿貫只差奧運金牌

大谷翔平438英尺怪力轟本季最猛　羅伯斯：今年最好的一次揮棒

大谷翔平438英尺怪力轟本季最猛　羅伯斯：今年最好的一次揮棒

佐佐木朗希5局失6分仍獲力挺　羅伯斯：沒有比分看起來那麼糟

佐佐木朗希5局失6分仍獲力挺　羅伯斯：沒有比分看起來那麼糟

大雨中守候偶像有回報！　大谷翔平親送8歲男童練習球、合影

大雨中守候偶像有回報！　大谷翔平親送8歲男童練習球、合影

「地表最強175」湯瑪斯見證　東泰、陽明未來之星賽稱王封后

「地表最強175」湯瑪斯見證　東泰、陽明未來之星賽稱王封后

林哲瑄借用范國宸球棒安打完美謝幕　明引退儀式淚崩有備案

林哲瑄借用范國宸球棒安打完美謝幕　明引退儀式淚崩有備案

陳晨威開季6戰3轟曝攻擊心態　看林哲瑄引退賽敲安：其實還能打

陳晨威開季6戰3轟曝攻擊心態　看林哲瑄引退賽敲安：其實還能打

佐佐木朗希單場新高6責失仍逃敗　道奇8比6逆轉國民完成橫掃

佐佐木朗希單場新高6責失仍逃敗　道奇8比6逆轉國民完成橫掃

獅子軍3轟震撼洲際！ 統一9比4痛打兄弟奪3連勝

獅子軍3轟震撼洲際！ 統一9比4痛打兄弟奪3連勝

劉承佑砸7千買爆引退周邊！被林哲瑄唸要投資自己買「0050」

劉承佑砸7千買爆引退周邊！被林哲瑄唸要投資自己買「0050」

【你是真的「狗」】柴犬認真看前方...一轉頭竟被奴才嚇得抖超大力XD

熱門新聞

王楚欽桌球世界盃大逆轉封王　距離大滿貫只差奧運金牌

大谷翔平438英尺怪力轟本季最猛　羅伯斯：今年最好的一次揮棒

佐佐木朗希5局失6分仍獲力挺　羅伯斯：沒有比分看起來那麼糟

大雨中守候偶像有回報！　大谷翔平親送8歲男童練習球、合影

「地表最強175」湯瑪斯見證　東泰、陽明未來之星賽稱王封后

林哲瑄借用范國宸球棒安打完美謝幕　明引退儀式淚崩有備案

讀者回應

﻿

熱門新聞

1桌球世界盃　中國王楚欽大逆轉封王

2大谷翔平438英尺怪力轟本季最猛

3佐佐木朗希5局失6分仍獲力挺

4大谷翔平親送8歲男童練習球、合影

5前NBA矮湯見證　　東泰、陽明稱王封后

最新新聞

1佐佐木朗希曾把自己關進殼裡

2天使楚奧特左手遭砸腫退場

3千賀滉大前2戰飆16K

4洋基雨戰後牛棚8局失守遭馬林魚逆轉

5旗子哥弗拉格轟46分　撂倒湖人與詹皇

熱門快報

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【珠珠寶貝回歸！】李珠珢展現火辣身材　性感熱舞超有魅力！

【被裁判耽誤的啦啦隊？】棒球主審「完美對拍」神同步應援舞網友笑翻

美國9局為何不用守護神米勒？　主帥曝原因：跟母隊講好平手不會上

悍將5本柱合體！李珠珢曝女孩練到半夜　朴星垠喊緊張卻被讚專業

【中華隊太棒啦！】一起集氣→贏球歡呼 全場熱血沸騰感動到跟旁人相擁

【你看牠啦】水牛跑泥巴地狂奔 夥伴在一旁看傻眼

【原來是膽小鬼】狐獴看電視突見動物大軍！嚇得趕緊倒退躲進被子裡XD

昆凌亮相周杰倫演唱會　阿KEN趁劉畊宏唱歌上廁所

【最可愛的巧遇】巧遇台灣長鬃山羊！定格嚼草表情超呆萌XD

【摩西分海】巷口被逆向等紅燈的機車占滿 只好使用手勢
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366