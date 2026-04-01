郭俊麟睽違630天勝投到手！統一獅4比2終止悍將跨季8連勝

▲潘威倫安慰郭俊麟 。（圖／截自CPBL.TV）

記者王真魚／綜合報導

統一7-ELEVEn獅今日對戰富邦悍將，靠著先發投手郭俊麟5局無失分好投，加上打線中段發揮，最終以4比2擊敗富邦悍將，順利收下勝利。郭俊麟退場時情緒潰堤低頭落淚，在投手教練霍斯曼（Vince Horsman）拍背安撫、潘威倫上前擁抱下，釋放壓力，也迎來睽違630天的勝投。

郭俊麟此役前段控球略顯不穩，多次讓對手站上壘包，但關鍵時刻總能及時踩住煞車。第2、3局接連出現保送與觸身球形成壓力，不過他在危機中仍能連續抓下關鍵出局數，沒有讓失分擴大。進入比賽後段，狀態逐漸回穩，4、5局乾淨俐落完成投球任務。總計主投5局僅被敲1安，無失分，另有4次四壞、1次觸身球與2次三振。

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值得一提的是，郭俊麟上一次繳出至少5局無失分的內容，要追溯至2024年7月10日的完封勝，期間經歷低潮與勝投荒，去年轉戰統一獅更是0勝5敗；此役面對前東家終於拿下暌違630天的勝投。

退場時轉播畫面捕捉到他情緒潰堤的一刻，郭俊麟走回休息區，忍不住低頭落淚。霍斯曼第一時間上前輕拍背部安撫，潘威倫也將他擁入懷中鼓勵。

打線方面，統一獅4局下率先打破僵局，蘇智傑與潘傑楷接連擊出安打，單局攻下2分取得領先。5局下再度掌握對手守備瑕疵與長打機會，田子杰三壘安打帶動攻勢，林子豪補上適時一擊，單局再添2分，將領先擴大至4分。

悍將在8局上展開反攻，一度攻佔滿壘並靠邦力多適時安打追回2分，將比分追近。不過統一獅緊急換投，由劉予承登板止血，最終三振代打辛元旭，成功守住領先。

9局上，鍾允華登板關門，比賽1出局後一度出現插曲，捕手張翔抽筋不適退場，陳重羽臨危受命接替蹲捕，鍾允華2出局後雖被擊出安打，但讓下一棒申皓瑋擊出飛球出局。獅隊終止悍將跨季8連勝及開季2連勝。

