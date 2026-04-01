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TPVL元年季後賽對戰組合出爐！台中連莊強碰雲豹飛將、台鋼天鷹對決伊斯

▲職排TPVL元年季後賽。（圖／TPVL提供）

▲職排TPVL元年季後賽。（圖／TPVL提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

台灣職業排球聯盟（TPVL）1日公布2026年元年季後賽及總冠軍賽賽程與對戰組合。隨著例行賽進入尾聲，晉級季後賽的四支球隊正式確定，例行賽排名第一的台中連莊將對上桃園雲豹飛將，台鋼天鷹則將迎戰臺北伊斯特，四隊將展開季後賽競逐，爭奪聯盟元年總冠軍席位。

本季例行賽預計於5月17日結束，季後賽將於5月22日展開，採三戰兩勝制進行，率先取得兩勝者晉級總冠軍賽；若雙方各取一勝，則進入第三戰決定最終勝負。季後賽由例行賽排名較高之球隊享有主場優勢。 總冠軍賽則將於5月29日登場，採五戰三勝制進行，例行賽排名較高之球隊同樣擁有主場優勢。總冠軍賽則將於6月2日產生最終結果，率先取得三勝之球隊，將奪下TPVL元年總冠軍，成為聯盟歷史首支冠軍隊伍。

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TPVL元年賽季自開季以來競爭逐漸升溫，各隊戰力持續調整，賽事強度隨賽季推進不斷提升。隨著季後賽對戰組合確定，各隊也將進入備戰階段，全力迎接季後賽與總冠軍賽的挑戰，爭奪聯盟元年最高榮耀。


季後賽賽程

5/22 (五) 18:30 彰化縣立體育館 台中連莊vs桃園雲豹飛將
5/23 (六) 15:00 鳳山體育館 台鋼天鷹vs臺北伊斯特
5/23 (六) 18:30 中原大學體育館 台中連莊vs桃園雲豹飛將
5/24 (日) 15:00 北市大天母體育館 台鋼天鷹vs臺北伊斯特
5/24 (日) 18:30 彰化縣立體育館 台中連莊vs桃園雲豹飛將
5/25 (一) 18:30 鳳山體育館 台鋼天鷹vs臺北伊斯特

冠軍賽賽程
5/29 (五) 18:30 1 GAME1
5/30 (六) 18:30 1 GAME2
5/31 (日) 18:30 2 GAME3
06/01 (一) 18:30 2 GAME4
06/02 (二) 18:30 1 GAME5

▲職排TPVL元年冠軍賽賽程。（圖／TPVL提供）

▲職排TPVL元年冠軍賽賽程。（圖／TPVL提供）

關鍵字： TPVL季後賽總冠軍台中連莊排球

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