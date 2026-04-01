運動雲

>

陳晨威拔走加大壘包喊手痠　笑談全壘打競爭：別把我算進去

記者王真魚／桃園報導

樂天桃猿「光速神威」陳晨威昨日在桃園棒球場完成生涯200盜里程碑，今天賽前談到此紀錄，幽默分享拔壘包的心得，「因為比較大，拿起來滿重的，手很痠。」至於富邦悍將范國宸追上全壘打，兩人並列第一，他笑說，「不要把我放在競爭行列裡。」

陳晨威昨役第4局靠保送上壘後成功盜上二壘，達成生涯第200盜，成為中職史上第5人，前4人分別是分別是黃甘霖（295盜）、林易增（290盜）、王勝偉（241盜）、彭政閔（231盜）。他在6局再敲安並追加盜壘，累積201盜，持續推進紀錄。

他透露這次盜壘並非戰術，自己其實也很想趕快達成，能夠達成200盜里程碑，算是另一附加價值。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 陳晨威 。（圖／記者王真魚攝）

▲樂天桃猿陳晨威 。（圖／記者王真魚攝）

對於加大壘包是否有利跑壘，陳晨威則認為感受不大，甚至進一步指出，「第二次原本想滑邊邊一點，結果回去看重播，發現自己根本沒滑到。」

陳晨威近年長打表現有所發揮，今年開季更連2場開轟，一度獨居全壘打榜第一，范國宸則在昨日追上。陳晨威強調自己仍以速度見長，「如果能兩者兼顧當然最好，長打可以直接攻佔得點圈，短程安打就靠盜壘來補足。

談到全壘打競爭，陳晨威笑說，「我就沒有要追求全壘打，不管怎樣，還是別把我放在競爭行列裡。」

成為聯盟史上第5位達成200盜球員，陳晨威坦言，以自己的角色來說，200盜是時間問題。對於外界關心是否挑戰300盜，他強調，不會刻意為紀錄亂了自己，「因為要健康才有機會去盜壘。」若過度嘗試反而增加受傷風險，「那連挑戰都沒機會了。」

盜壘則在自己的追求目標中嗎？他強調，不會刻意為了紀錄亂了自己，「保持身體健康才有機會去盜壘。」他認為，以自己的角色與產量，只要維持健康，未來持續累積並非難事。

陳晨威也指出，近期球隊攻擊狀況不算理想，更需要透過跑壘與戰術串聯攻勢，「如果時機適合，自己還是會去嘗試盜壘，幫助球隊製造得分機會。」

關鍵字： 樂天桃猿陳晨威200盜桃猿中職盜壘影音

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

王楚欽桌球世界盃大逆轉封王　距離大滿貫只差奧運金牌

王楚欽桌球世界盃大逆轉封王　距離大滿貫只差奧運金牌

大谷翔平438英尺怪力轟本季最猛　羅伯斯：今年最好的一次揮棒

大谷翔平438英尺怪力轟本季最猛　羅伯斯：今年最好的一次揮棒

佐佐木朗希5局失6分仍獲力挺　羅伯斯：沒有比分看起來那麼糟

佐佐木朗希5局失6分仍獲力挺　羅伯斯：沒有比分看起來那麼糟

大雨中守候偶像有回報！　大谷翔平親送8歲男童練習球、合影

大雨中守候偶像有回報！　大谷翔平親送8歲男童練習球、合影

「地表最強175」湯瑪斯見證　東泰、陽明未來之星賽稱王封后

「地表最強175」湯瑪斯見證　東泰、陽明未來之星賽稱王封后

林哲瑄借用范國宸球棒安打完美謝幕　明引退儀式淚崩有備案

林哲瑄借用范國宸球棒安打完美謝幕　明引退儀式淚崩有備案

陳晨威開季6戰3轟曝攻擊心態　看林哲瑄引退賽敲安：其實還能打

陳晨威開季6戰3轟曝攻擊心態　看林哲瑄引退賽敲安：其實還能打

佐佐木朗希單場新高6責失仍逃敗　道奇8比6逆轉國民完成橫掃

佐佐木朗希單場新高6責失仍逃敗　道奇8比6逆轉國民完成橫掃

獅子軍3轟震撼洲際！ 統一9比4痛打兄弟奪3連勝

獅子軍3轟震撼洲際！ 統一9比4痛打兄弟奪3連勝

劉承佑砸7千買爆引退周邊！被林哲瑄唸要投資自己買「0050」

劉承佑砸7千買爆引退周邊！被林哲瑄唸要投資自己買「0050」

【摩西分海】巷口被逆向等紅燈的機車占滿 只好使用手勢

熱門新聞

王楚欽桌球世界盃大逆轉封王　距離大滿貫只差奧運金牌

大谷翔平438英尺怪力轟本季最猛　羅伯斯：今年最好的一次揮棒

佐佐木朗希5局失6分仍獲力挺　羅伯斯：沒有比分看起來那麼糟

大雨中守候偶像有回報！　大谷翔平親送8歲男童練習球、合影

「地表最強175」湯瑪斯見證　東泰、陽明未來之星賽稱王封后

林哲瑄借用范國宸球棒安打完美謝幕　明引退儀式淚崩有備案

讀者回應

﻿

熱門新聞

1桌球世界盃　中國王楚欽大逆轉封王

2大谷翔平438英尺怪力轟本季最猛

3佐佐木朗希5局失6分仍獲力挺

4大谷翔平親送8歲男童練習球、合影

5前NBA矮湯見證　　東泰、陽明稱王封后

最新新聞

1佐佐木朗希曾把自己關進殼裡

2天使楚奧特左手遭砸腫退場

3千賀滉大前2戰飆16K

4洋基雨戰後牛棚8局失守遭馬林魚逆轉

5旗子哥弗拉格轟46分　撂倒湖人與詹皇

熱門快報

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【珠珠寶貝回歸！】李珠珢展現火辣身材　性感熱舞超有魅力！

【被裁判耽誤的啦啦隊？】棒球主審「完美對拍」神同步應援舞網友笑翻

美國9局為何不用守護神米勒？　主帥曝原因：跟母隊講好平手不會上

悍將5本柱合體！李珠珢曝女孩練到半夜　朴星垠喊緊張卻被讚專業

【中華隊太棒啦！】一起集氣→贏球歡呼 全場熱血沸騰感動到跟旁人相擁

【你看牠啦】水牛跑泥巴地狂奔 夥伴在一旁看傻眼

【原來是膽小鬼】狐獴看電視突見動物大軍！嚇得趕緊倒退躲進被子裡XD

昆凌亮相周杰倫演唱會　阿KEN趁劉畊宏唱歌上廁所

【最可愛的巧遇】巧遇台灣長鬃山羊！定格嚼草表情超呆萌XD

【摩西分海】巷口被逆向等紅燈的機車占滿 只好使用手勢
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366