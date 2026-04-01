陳晨威拔走加大壘包喊手痠　笑談全壘打競爭：別把我算進去

記者王真魚／桃園報導

樂天桃猿「光速神威」陳晨威昨日在桃園棒球場完成生涯200盜里程碑，今天賽前談到此紀錄，幽默分享拔壘包的心得，「因為比較大，拿起來滿重的，手很痠。」至於富邦悍將范國宸追上全壘打，兩人並列第一，他笑說，「不要把我放在競爭行列裡。」

陳晨威昨役第4局靠保送上壘後成功盜上二壘，達成生涯第200盜，成為中職史上第5人，前4人分別是分別是黃甘霖（295盜）、林易增（290盜）、王勝偉（241盜）、彭政閔（231盜）。他在6局再敲安並追加盜壘，累積201盜，持續推進紀錄。

他透露這次盜壘並非戰術，自己其實也很想趕快達成，能夠達成200盜里程碑，算是另一附加價值。

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▲樂天桃猿陳晨威 。（圖／記者王真魚攝）

對於加大壘包是否有利跑壘，陳晨威則認為感受不大，甚至進一步指出，「第二次原本想滑邊邊一點，結果回去看重播，發現自己根本沒滑到。」

陳晨威近年長打表現有所發揮，今年開季更連2場開轟，一度獨居全壘打榜第一，范國宸則在昨日追上。陳晨威強調自己仍以速度見長，「如果能兩者兼顧當然最好，長打可以直接攻佔得點圈，短程安打就靠盜壘來補足。

談到全壘打競爭，陳晨威笑說，「我就沒有要追求全壘打，不管怎樣，還是別把我放在競爭行列裡。」

成為聯盟史上第5位達成200盜球員，陳晨威坦言，以自己的角色來說，200盜是時間問題。對於外界關心是否挑戰300盜，他強調，不會刻意為紀錄亂了自己，「因為要健康才有機會去盜壘。」若過度嘗試反而增加受傷風險，「那連挑戰都沒機會了。」

盜壘則在自己的追求目標中嗎？他強調，不會刻意為了紀錄亂了自己，「保持身體健康才有機會去盜壘。」他認為，以自己的角色與產量，只要維持健康，未來持續累積並非難事。

陳晨威也指出，近期球隊攻擊狀況不算理想，更需要透過跑壘與戰術串聯攻勢，「如果時機適合，自己還是會去嘗試盜壘，幫助球隊製造得分機會。」