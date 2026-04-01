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勇士曙光！柯瑞參與5v5實戰對抗賽　最快下週一戰火箭回歸

柯瑞轟27分領軍，勇士單場狂砍140分寫賽季新高奪勝。（圖／達志影像／美聯社）

▲金州勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

金州勇士終於迎來期盼已久的曙光！因右膝「跑者膝」傷勢缺陣長達2個月的一哥柯瑞（Stephen Curry），今日正式獲得醫療團隊許可，參與了傷後的首次5v5隊內實戰對抗賽。這是他自1月底受傷以來復出的一大步，也代表他康復進度已進入最後階段，雖然柯瑞仍將缺席本週對陣馬刺、騎士的賽事，但卻有望下週對戰火箭時回歸。

柯瑞傷勢最早是出現在1月24日的一次訓練，當時他首次感到右膝疼痛腫脹，隨後在1月31日出戰活塞的第三節傷退。原本評估能在明星賽後復出，但因膝蓋反應不佳，醫療團隊採取極度謹慎的態度，直到今日才批准他進行具身體接觸的5v5對抗。

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對此，總教練柯爾表示：「我們得看看他在對抗賽後的身體反應，這是一個循序漸進的過程，如果感覺良好，我們會根據情況再做下一步打算。」雖然柯瑞歸心似箭，但柯爾坦言為了確保他在下週在主場迎戰火箭時能以百分之百的狀態歸隊，柯瑞「極可能」在本週交手騎士的比賽缺席。

勇士在柯瑞缺陣的25場中慘吞16敗、目前戰績滑落至36勝39負，排在附加賽淘汰邊緣的西區第10。然而儘管尚未正式在正式比賽登場，柯瑞回到訓練場已大幅鼓舞了近期低迷的勇士士氣，柯爾形容：「他一上場，整個體育館的氣氛都更活躍了，每個人的精神狀態都提高了。」

除了柯瑞，勇士隊內仍有其他傷兵困擾，老將哈佛德（Al Horford）因小腿傷勢已缺席9場，目前僅能進行個人訓練。哈佛德受訪時表示：「我感覺狀態正在進步，希望能在附加賽開始前復出，並趕上幾場例行賽。」此外，中鋒波斯特（Quinten Post）也因右腳傷勢持續缺陣。

關鍵字： NBA柯瑞勇士火箭

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