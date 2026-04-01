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威能帝突降二軍是因肩膀緊繃　曾豪駒：安全考量先調整

▲樂天桃猿投手威能帝。（圖／記者林敬旻攝）

▲樂天桃猿投手威能帝。（圖／記者林敬旻攝）

記者王真魚／桃園報導

樂天桃猿洋投威能帝昨賽前突遭下放二軍，球團賽後透露，主要是開幕戰登板後出現手部緊繃狀況，基於保險起見先調整一軍名單。總教練曾豪駒今進一步說明，傷勢位置應為肩膀，整體狀況並不嚴重。

曾豪駒表示，威能帝在上一場出賽後，到隔天練習時反映手部有些緊繃，「比較安全的考量，先讓他下二軍調整，接下來再觀察整個恢復狀況。」他指出，主要是肩膀不適，並非重大傷勢，但仍希望避免惡化，「不希望他在下一次登板時變得更嚴重。」

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對於是否為突發狀況，曾豪駒坦言，球團直到賽前仍持續評估，最終才做出下放決定，「就是避免有更大的傷害，所以先讓他休養調整。」他也透露，威能帝過去每年大約都會出現一、兩次類似情況，但經過休息後都能恢復正常，後續需持續觀察。

至於是否影響先發輪值安排，曾豪駒直言，「計畫本來就趕不上變化」，球隊會依照狀況做出調整，目前也不算是臨時啟動所謂「洋投風火輪」，而是原本規劃中可能發生的情況提前出現。他強調，防護團隊檢查後並無大礙，暫不需進一步醫院檢查，現階段以休息與調整為主，盼威能帝能在最短時間內回歸戰線。

關鍵字： 桃猿威能帝肩膀傷二軍調整樂天

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