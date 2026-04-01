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徐若熙首勝登英雄台喊「很開心」　信任捕手、隊友讓他投得安心

▲徐若熙。（圖／截自X）

▲徐若熙。（圖／截自X）

記者楊舒帆／綜合報導

軟銀台灣火球男徐若熙1日迎來旅日初登板，就繳出6局無失分好投，率隊以6比1擊敗樂天金鷲，不僅拿下日職生涯首勝，也幫助球隊寫下自2023年以來、睽違3年的開季5連勝。賽後他登上英雄訪問台，展現初登板就扛下勝投的沉穩表現。他登上英雄訪問台說，「很開心也很棒，謝謝教練給我機會在一軍出賽。」

徐若熙受訪時表示，「這是我來日本第一次登板，我相信捕手，能夠放開去投球。」他認為此役關鍵在於控球穩定，「整體來說控制得不錯，才有今天這樣的結果。」不過他也不忘自我檢討，「當然還是有一些失投，需要再修正，但能有好的投球內容，真的很開心。」

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此役徐若熙展現壓制力，首局更是11球全部使用直球，完全壓制對手打線，全場最快球速達155公里，搭配滑球、曲球與招牌變速球，讓樂天打線全場甚至無法踏上三壘，內容相當精采。

除了投手端的好表現，隊友火力也給予支援。3局上1出局一壘時，柳田悠岐轟出右外野2分砲，為球隊先馳得點，這也是本季新設全壘打區的首轟。6局上再度展開攻勢，今宮健太敲出右外野線二壘安打帶回2分，隨後近藤健介再補上2分砲，將比數擴大至6比0。

投打俱佳之下，軟銀順利收下開季5連勝，氣勢如虹，暫居聯盟龍頭。徐若熙的強勢初登板，也讓球隊在輪值戰力上獲得重要補強。

值得一提的是，徐若熙賽後站上英雄訪問台時，現場也有台灣球迷高喊「你好棒」，氣氛相當熱烈。他很開心教練團給予一軍先發機會。談到此戰投球表現，他表示，「今天都有照自己的方式去丟，謝謝捕手帶領我，隊友也在後面幫我守備，讓我丟得很安心。」他最後也向球迷致謝，「謝謝大家進場幫我們加油。」展現親和力。

關鍵字： 徐若熙軟銀日職首勝5連勝

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