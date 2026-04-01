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曾豪駒點出二軍北遷優勢　古久保認為「各有利弊」

▲▼ 古久保健二 。（圖／記者王真魚攝）

▲味全龍一二軍巡迴統籌教練古久保健二 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／桃園報導

樂天桃猿本季啟動二軍「北遷」計畫，味全龍一、二軍統籌巡迴教練古久保健二直言「各有利弊」，提醒仍需考量聯盟整體運作；而樂天桃猿總教練曾豪駒則持正面看法，認為有助於資源整合與即時調度。

味全龍一、二軍統籌巡迴教練古久保健二隨二軍比賽，談到賽事北遷，他表示，「這畢竟是樂天的主場，球團有這樣的決定，不能多說什麼，當然對他們球團來說，能夠在比較近的距離觀察二軍選手狀況，對一軍球隊來說幫助很大。」

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古久保認為，除了主場球隊本身的便利性，也需要顧及其他球隊的整體運作，一切各有利弊，「還是要考量到其他球隊的狀況，樂天本身也是會遇到南北移動以及住宿的問題，雖然不清楚各隊運作方式，但我想會越來越好。」

樂天桃猿總教練曾豪駒則認為二軍回到桃園最大優勢在於資源共享與即時調度。他表示，一、二軍場地距離接近，教練團能更方便掌握選手狀態，「不管是出賽、練習，都可以很快去看到每個人的狀況。」若一軍未先發選手需要維持手感，也能立即安排至二軍實戰。

曾豪駒直指，場地與資源共享有助於整體訓練品質提升，「在同一個主場環境，溝通與觀察會更一致，對球隊整體運作是加分的。」

昨於二軍投入復健賽的樂天桃猿隊長梁家榮，給予正面評價。他指出，距離縮短讓調度更有效率，能讓球員更貼近一軍氛圍，「一軍晚上比賽，二軍白天打，整個感覺會連在一起。」他認為這樣的環境能激發球員企圖心，「會更想要上去一軍，對我們來說是一件好事。」

關鍵字： 樂天桃猿二軍北遷青埔球場中華職棒資源共享曾豪駒古久保健二

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