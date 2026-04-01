羅伯斯規劃大谷「中6日」輪值！　大讚與史密斯投捕天衣無縫

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

洛杉磯道奇台灣時間1日以4比1擊敗克里夫蘭守護者，日籍球星大谷翔平本季首度以二刀流先發登場，主投6局僅被敲1安打、無失分，送出6次三振，拿下本季首勝；打擊端則貢獻1安打、2保送，將連續上壘場次推進至36場，追平個人生涯最佳紀錄。賽後總教練羅伯斯（Dave Roberts）表示，短期內將以「中6日」輪值方式安排大谷登板。

羅伯斯對大谷此役表現給予高度肯定，特別點名他與捕手史密斯（Will Smith）的搭配，「非常有效率，球種分配很好，配球也非常出色，威爾和大谷完全配合得天衣無縫，這是一場非常好的先發表現。」羅伯斯也指出，大谷在比賽中展現穩定性，「目標設定、接球、手指的運用都很好，挑戰（ABS）的使用也很適當。」

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對於大谷賽後仍認為「還可以更好」，羅伯斯則表示並不意外，「這很典型，他從來不會滿足，總是想找到可以改進的地方，那正是他的動力來源，不過今天確實是一場很好的登板，他在打擊方面也選到保送，有在攻擊好球，安打自然會出現，整體來說內容非常好。」

在使用規劃方面，道奇球團傾向保守調度，羅伯斯透露，考量賽季長度與大谷兼任打者的負荷，短期內將採「中6日」輪值安排，以確保恢復時間，「他自己感覺還可以投更多，這是好事，未來也有可能縮短間隔，但現階段維持現狀比較好，不過最終還是要和投手教練團討論，目前並沒有固定的具體日期。」