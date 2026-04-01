大谷翔平力挺ABS好球帶　連續挑戰成功：對大家都好

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

洛杉磯道奇台灣時間1日以4比1擊敗克里夫蘭守護者，日籍球星大谷翔平本季首度以「第1棒、投手兼指定打擊」身分出賽，主投6局僅被敲1安打、無失分，送出6次三振，拿下本季首勝。賽後他談到本季導入的自動好壞球判定系統（ABS），表達正面看法。

此役大谷在第3局面臨2人出局得點圈有人危機時，面對打者的一顆內角低位直球原先被判為壞球，但他與捕手史密斯（Will Smith）同步發動ABS挑戰，成功改判為好球，隨後再以曲球送出揮空三振化解危機；第4局他再度針對外角滑球判決提出挑戰，同樣成功翻盤。

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談到這套新制度，大谷表示，「不論是觀看比賽的人、實際參與比賽的球員，甚至對裁判本身來說，整體而言應該都是好的，我個人認為，對裁判來說能夠做到沒有任何誤判、所有球種都能正確判決，也是有其正面意義。」

在打擊端，大谷本場3打數1安打、選到2次保送，將連續上壘場次推進至36場，追平個人生涯最長紀錄，他表示，「不需要過度用力，而是專注在選球，把該拿到的上壘機會掌握住，球隊打線本來就具備很強的能力，未來能轉化為得分的機會應該會越來越多。」