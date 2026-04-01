太陽惜敗魔術送神助攻！湖人鎖定西區前六、第26次登頂太平洋賽區

▲湖人確定能提前鎖定西區前六，搶下季後賽席次。（圖／翻攝自湖人隊X）

記者蔡厚瑄／綜合報導

NBA例行賽進入最後衝刺階段，鳳凰城太陽今客場背靠背挑戰奧蘭多魔術，儘管當家球星布克（Devin Booker）達成生涯18000分里程碑，且球隊一度克服16分落後反超比分，最終仍以111比115惜敗魔術，這場賽果也讓排名西區第3的洛杉磯湖人確定能提前鎖定西區前六，正式搶下季後賽席次，並達成隊史第26次太平洋賽區（Pacific Division）冠軍，持續刷新NBA歷史紀錄。

太陽今日在客場迎來狄龍（Dillon Brooks）復出，但開局防守失靈，首節一度被魔術壓制在27比11、落後達16分。次節魔術火力全開單節狂轟42分，半場結束太陽以56比70落後。易籃後太陽展開反撲，布克與奧尼爾（Royce O'Neale）聯手在第三節打出38比24的攻勢，將比分追成94平。

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▲鳳凰城太陽布克（Devin Booker）。（圖／翻攝自太陽隊X）

末節雙方陷入拉鋸，太陽一度以107比105領先，但魔術在貝恩（Desmond Bane）連續關鍵進球引領下重新奪回優勢，關鍵時刻太陽幾次出手都沒能命中，最終以111比115殘念吞敗，布克雖達成紀錄，成為史上第3年輕達成18000分的後衛，僅次於喬丹、布萊恩，卻未能替球隊換回勝利。

▲鳳凰城太陽布克（Devin Booker）達成生涯18000分里程碑 。（圖／翻攝自太陽隊X）

隨著排名西區第7的太陽戰績變為42勝34負，即便剩餘7場全勝也僅能達到49勝，而目前排名西區第3的湖人已累積49勝，且在勝負關係與分區戰績中佔據優勢，因此湖人正式提前鎖定西區前六，成為西區第3支直接晉級季後賽的球隊。

這也是湖人連續第4個賽季晉級季後賽，自總教練雷迪克（JJ Redick）執教以來，湖人已連續兩年鎖定西區前六並取得50勝級別的表現，接下來湖人的目標是穩住西區第3，抵禦身後金塊、灰狼與火箭的衝擊。

湖人也確定將提前鎖定太平洋賽區冠軍，這也是隊史第26次在該賽區稱霸，持續刷新自1970-71賽季設立該賽區以來的紀錄。此外，若涵蓋更早期的賽事，湖人隊史已累積35次奪得賽區冠軍，正式追平波士頓塞爾提克，並列NBA歷史第一。NBA例行賽將於4月13日結束，季後賽首輪則預計在4月19日或20日開打。