大谷6局6K無失分！本季二刀流初登板奪勝　連36戰上壘平紀錄

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

洛杉磯道奇台灣時間1日在主場以4比1擊敗克里夫蘭守護者，日籍球星大谷翔平睽違8年再度於球季初登板即拿下勝投，此役以「第1棒、投手兼指定打擊」先發出賽，主投6局僅被敲1安打、無失分，送出6次三振，展現壓倒性內容；打擊端亦貢獻1安打、2保送，將連續上壘場次推進至36場，追平個人生涯最長紀錄。

大谷此役開局即展現壓制力，首局讓對手三上三下，最快球速飆至99.2英里（約159.6公里），第2局續以三上三下收場，並送出連續三振，前3局未被敲出安打，雖在第3局出現2次保送，仍成功守住無失分。

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打擊方面，大谷首打席擊出內野滾地球出局，第2打席選到保送，將自去年8月持續的連續上壘紀錄推進至36場，追平他在天使時期所創下的個人最佳紀錄。

第4局2人出局後，大谷被敲出本場唯一安打，讓對手攻上得點圈，但隨即化解危機。此時球場一度降雨，比賽節奏略受影響，道奇則在4局下靠帕黑斯（Andy Pages）的適時安打先馳得點。

第5局大谷再度投出無失分內容，並在該局打席選到保送上壘，成功取得勝投資格。第6局雖因降雨導致場地維護中斷，但仍穩定完成該局投球，持續封鎖對手打線。

6局結束後，大谷以87球完成任務退場，留下6局1安打無失分、4次四死球、6次三振的優質先發內容，隨後蒙西（Max Muncy）開轟擴大領先，道奇牛棚順利守成。

大谷在第7局第4打席擊出右外野安打，完成連2場比賽敲安，球隊又在第8局添2分保險分，最終以4比1收下勝利。

這是大谷自2018年新人球季以來，首次於賽季初登板即拿下勝投，大聯盟累計40勝，同時也是自2023年後再次以完整二刀流姿態迎接開季，此役投打俱佳的表現，宣告他在新球季全面回歸。