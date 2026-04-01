F1最年輕領跑積分榜　安東內利仍懊惱：起跑還不夠好

▲安東內利（Kimi Antonelli）。（圖／達志影像／美聯社，下同）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

F1日本大獎賽由梅賽德斯19歲新星安東內利（Kimi Antonelli）強勢奪冠，但他賽後並未只沉浸在勝利喜悅中，反而直言起跑表現仍有明顯缺失，強調自己需要提升表現，特別是在比賽起步環節。

安東內利本站自桿位出發，連續第2站排位賽奪下頭位起跑，但在正賽燈滅瞬間反應不佳，首圈就掉落5個位置。

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本季法拉利在起跑表現上相當出色，不過這場比賽則是麥拉倫車手皮亞斯特里（Oscar Piastri）從第3位一舉衝上領先，並與勒克萊爾（Charles Leclerc）及各自隊友一同進入第1彎，迅速將安東內利擠到第6名。

比賽中段情勢出現轉變，安東內利先後在賽道上超越漢米爾頓（Lewis Hamilton）與諾里斯（Lando Norris），並藉由對手進站策略逐步回到領先位置。隨後因貝爾曼（Oliver Bearman）發生事故引發安全車，成為勝負關鍵轉捩點。

賽後安東內利表示，「我對起跑真的很懊惱，我真的需要找到方法做好起跑，因為老實說，我們整個週末的表現其實都很不錯。」

在安全車期間成功守住領先後，安東內利於比賽後段穩定控制節奏，最終以13.722秒差距擊敗皮亞斯特里奪冠，並寫下最年輕登上F1車手積分榜首位的紀錄。

對於這場勝利，他保持冷靜態度，「當然我有點幸運，但整體來說這種情況本來就會發生，有時候順利，有時候不順，這次對我來說是好的結果，我也非常感激。」

安東內利表示，「接下來我會享受這場勝利，但同時也會努力改善需要加強的部分，現在我們有4周時間可以調整，我需要以更強的狀態回來，必須提升自己的表現，因為未來不會輕鬆。」