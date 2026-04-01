運動雲

>

超越布萊恩！唐西奇復出狂砍42分　率湖人輕取騎士喜迎4連勝

▲洛杉磯湖人唐西奇（Luka Doncic）。（圖／路透）

▲洛杉磯湖人唐西奇（Luka Doncic）。（圖／路透）

記者蔡厚瑄／綜合報導

洛杉磯湖人隊1日在主場迎戰克里夫蘭騎士，靠著當家球星唐西奇（Luka Doncic）禁賽復出後的毀滅性表現，全場狂飆42分、12助攻、5籃板，率領球隊以127比113輕取對手，收下近期4連勝。唐西奇此役不僅展現頂級得分火力，更在單場比賽中改寫多項歷史紀錄，包括打破「黑曼巴」布萊恩（Kobe Bryant）高懸20年的隊史單月得分紀錄。

湖人開賽慢熱，遭騎士隊打出10比4攻勢，之後雖然回敬11比3猛攻超前，但騎士多點開花很快就討回領先，湖人首節以32比34小幅落後，但第二節唐西奇與詹姆斯聯手發動9比2反擊後逆轉局勢，單節打出33比19的攻勢，在上半場結束以65比53領先。

[廣告]請繼續往下閱讀...

易籃後，湖人火力持續升級，里夫斯（Austin Reaves）助攻詹姆斯（LeBron James）上演飛身暴扣，這一扣不僅讓湖人取得17分領先，也徹底點燃主場氣氛，隨後湖人單節轟出45比30的狂潮，將領先優勢擴大至27分之多，騎士在末節雖一度靠著替補陣容打出19比6攻勢縮小差距，逼迫唐西奇再度回到場上，但最終仍無力回天，湖人終場也以14分之差擊敗騎士。

▲洛杉磯湖人詹姆斯（LeBron James）灌籃。（圖／路透）

▲洛杉磯湖人詹姆斯（LeBron James）灌籃。（圖／路透）

唐西奇昨日因累積16次技術犯規遭到禁賽，今日回歸首發顯得體力充沛，他全場26投13中，包括外線13投6中、罰球10罰10中。據統計，唐西奇在2026年3月的單月總得分來到600分，正式超越布萊恩於2006年3月所寫下的578分，成為湖人隊史單月得分最高的球員。

此外，比賽進行到第三節還剩2分27秒時，唐西奇透過罰球達成生涯15000分里程碑，也讓27歲31天的他成為NBA史上第3年輕達成此紀錄的球員，僅次於詹姆斯（25歲79天）與杜蘭特（Kevin Durant，26歲78天）。

▲洛杉磯湖人唐西奇（Luka Doncic）。（圖／路透）

▲洛杉磯湖人唐西奇（Luka Doncic）。（圖／路透）

而詹姆斯此役上場31分鐘拿下14分、6助攻、5籃板，贏球後他生涯例行賽加季後賽共取得1229場勝利，正式超越傳奇中鋒賈霸（Kareem Abdul-Jabbar），登頂NBA歷史勝場數之冠，

除了唐西奇的史詩級表現，湖人其餘成員亦有亮眼貢獻。艾頓（Deandre Ayton）內線鞏固紮實，挹注18分、9籃板；八村壘與拉拉維亞（Jake LaRavia）雙雙貢獻14分，其中拉拉維亞5投5中且正負值為全隊最高，里夫斯雖然手感欠佳，仍有19分、6籃板進帳。

反觀騎士隊，僅艾倫（Jarrett Allen）拿下全隊最高18分表現正常，哈登（James Harden）貢獻17分。然而核心米契爾（Donovan Mitchell）遭到湖人嚴防，全場10投4中僅得10分，正負值負20為全隊最差。

關鍵字： NBA唐西奇湖人詹姆斯騎士

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

王楚欽桌球世界盃大逆轉封王　距離大滿貫只差奧運金牌

王楚欽桌球世界盃大逆轉封王　距離大滿貫只差奧運金牌

大谷翔平438英尺怪力轟本季最猛　羅伯斯：今年最好的一次揮棒

大谷翔平438英尺怪力轟本季最猛　羅伯斯：今年最好的一次揮棒

佐佐木朗希5局失6分仍獲力挺　羅伯斯：沒有比分看起來那麼糟

佐佐木朗希5局失6分仍獲力挺　羅伯斯：沒有比分看起來那麼糟

「地表最強175」湯瑪斯見證　東泰、陽明未來之星賽稱王封后

「地表最強175」湯瑪斯見證　東泰、陽明未來之星賽稱王封后

林哲瑄借用范國宸球棒安打完美謝幕　明引退儀式淚崩有備案

林哲瑄借用范國宸球棒安打完美謝幕　明引退儀式淚崩有備案

陳晨威開季6戰3轟曝攻擊心態　看林哲瑄引退賽敲安：其實還能打

陳晨威開季6戰3轟曝攻擊心態　看林哲瑄引退賽敲安：其實還能打

佐佐木朗希單場新高6責失仍逃敗　道奇8比6逆轉國民完成橫掃

佐佐木朗希單場新高6責失仍逃敗　道奇8比6逆轉國民完成橫掃

大雨中守候偶像有回報！　大谷翔平親送8歲男童練習球、合影

大雨中守候偶像有回報！　大谷翔平親送8歲男童練習球、合影

獅子軍3轟震撼洲際！ 統一9比4痛打兄弟奪3連勝

獅子軍3轟震撼洲際！ 統一9比4痛打兄弟奪3連勝

劉承佑砸7千買爆引退周邊！被林哲瑄唸要投資自己買「0050」

劉承佑砸7千買爆引退周邊！被林哲瑄唸要投資自己買「0050」

【又見毒駕奪命】彰化男拒檢闖紅燈狂飆！　75歲嬤遭高速衝撞噴飛輾壓亡

熱門新聞

王楚欽桌球世界盃大逆轉封王　距離大滿貫只差奧運金牌

大谷翔平438英尺怪力轟本季最猛　羅伯斯：今年最好的一次揮棒

佐佐木朗希5局失6分仍獲力挺　羅伯斯：沒有比分看起來那麼糟

「地表最強175」湯瑪斯見證　東泰、陽明未來之星賽稱王封后

林哲瑄借用范國宸球棒安打完美謝幕　明引退儀式淚崩有備案

陳晨威開季6戰3轟曝攻擊心態　看林哲瑄引退賽敲安：其實還能打

讀者回應

﻿

熱門新聞

1桌球世界盃　中國王楚欽大逆轉封王

2大谷翔平438英尺怪力轟本季最猛

3佐佐木朗希5局失6分仍獲力挺

4前NBA矮湯見證　　東泰、陽明稱王封后

5林哲瑄借用范國宸球棒完美謝幕

最新新聞

1佐佐木朗希曾把自己關進殼裡

2天使楚奧特左手遭砸腫退場

3千賀滉大前2戰飆16K

4洋基雨戰後牛棚8局失守遭馬林魚逆轉

5旗子哥弗拉格轟46分　撂倒湖人與詹皇

熱門快報

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【珠珠寶貝回歸！】李珠珢展現火辣身材　性感熱舞超有魅力！

【被裁判耽誤的啦啦隊？】棒球主審「完美對拍」神同步應援舞網友笑翻

美國9局為何不用守護神米勒？　主帥曝原因：跟母隊講好平手不會上

悍將5本柱合體！李珠珢曝女孩練到半夜　朴星垠喊緊張卻被讚專業

【中華隊太棒啦！】一起集氣→贏球歡呼 全場熱血沸騰感動到跟旁人相擁

【你看牠啦】水牛跑泥巴地狂奔 夥伴在一旁看傻眼

【原來是膽小鬼】狐獴看電視突見動物大軍！嚇得趕緊倒退躲進被子裡XD

昆凌亮相周杰倫演唱會　阿KEN趁劉畊宏唱歌上廁所

【最可愛的巧遇】巧遇台灣長鬃山羊！定格嚼草表情超呆萌XD

【摩西分海】巷口被逆向等紅燈的機車占滿 只好使用手勢
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366