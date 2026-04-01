超越布萊恩！唐西奇復出狂砍42分　率湖人輕取騎士喜迎4連勝

▲洛杉磯湖人唐西奇（Luka Doncic）。（圖／路透）

記者蔡厚瑄／綜合報導

洛杉磯湖人隊1日在主場迎戰克里夫蘭騎士，靠著當家球星唐西奇（Luka Doncic）禁賽復出後的毀滅性表現，全場狂飆42分、12助攻、5籃板，率領球隊以127比113輕取對手，收下近期4連勝。唐西奇此役不僅展現頂級得分火力，更在單場比賽中改寫多項歷史紀錄，包括打破「黑曼巴」布萊恩（Kobe Bryant）高懸20年的隊史單月得分紀錄。

湖人開賽慢熱，遭騎士隊打出10比4攻勢，之後雖然回敬11比3猛攻超前，但騎士多點開花很快就討回領先，湖人首節以32比34小幅落後，但第二節唐西奇與詹姆斯聯手發動9比2反擊後逆轉局勢，單節打出33比19的攻勢，在上半場結束以65比53領先。

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易籃後，湖人火力持續升級，里夫斯（Austin Reaves）助攻詹姆斯（LeBron James）上演飛身暴扣，這一扣不僅讓湖人取得17分領先，也徹底點燃主場氣氛，隨後湖人單節轟出45比30的狂潮，將領先優勢擴大至27分之多，騎士在末節雖一度靠著替補陣容打出19比6攻勢縮小差距，逼迫唐西奇再度回到場上，但最終仍無力回天，湖人終場也以14分之差擊敗騎士。

▲洛杉磯湖人詹姆斯（LeBron James）灌籃。（圖／路透）

唐西奇昨日因累積16次技術犯規遭到禁賽，今日回歸首發顯得體力充沛，他全場26投13中，包括外線13投6中、罰球10罰10中。據統計，唐西奇在2026年3月的單月總得分來到600分，正式超越布萊恩於2006年3月所寫下的578分，成為湖人隊史單月得分最高的球員。

此外，比賽進行到第三節還剩2分27秒時，唐西奇透過罰球達成生涯15000分里程碑，也讓27歲31天的他成為NBA史上第3年輕達成此紀錄的球員，僅次於詹姆斯（25歲79天）與杜蘭特（Kevin Durant，26歲78天）。

▲洛杉磯湖人唐西奇（Luka Doncic）。（圖／路透）

而詹姆斯此役上場31分鐘拿下14分、6助攻、5籃板，贏球後他生涯例行賽加季後賽共取得1229場勝利，正式超越傳奇中鋒賈霸（Kareem Abdul-Jabbar），登頂NBA歷史勝場數之冠，

除了唐西奇的史詩級表現，湖人其餘成員亦有亮眼貢獻。艾頓（Deandre Ayton）內線鞏固紮實，挹注18分、9籃板；八村壘與拉拉維亞（Jake LaRavia）雙雙貢獻14分，其中拉拉維亞5投5中且正負值為全隊最高，里夫斯雖然手感欠佳，仍有19分、6籃板進帳。

反觀騎士隊，僅艾倫（Jarrett Allen）拿下全隊最高18分表現正常，哈登（James Harden）貢獻17分。然而核心米契爾（Donovan Mitchell）遭到湖人嚴防，全場10投4中僅得10分，正負值負20為全隊最差。