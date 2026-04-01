三上悠亞加碼登場應援　夢想家4月回主場交手戰神、攻城獅拚龍頭

▲夢想家4月主場交手戰神、攻城獅，三上悠亞加碼兩場應援。（圖／福爾摩沙夢想家提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

福爾摩沙夢想家球迷福利大爆發！球團1日宣佈，4月18、19日回到台中洲際迷你蛋的主場系列賽，將加碼邀請超人氣啦啦隊女神三上悠亞連續兩日登場應援，為洲際迷你蛋注入熱情能量。而夢想家近期狀況火燙，日前擊退新北國王後，已經豪取破聯盟紀錄的9連勝，全隊將帶著這股王者氣勢，在4月主場迎戰強敵。

夢想家將於4月18、19日回到主場，分別對陣台北台新戰神與新竹御嵿攻城獅。球團特別攜手台灣充電第一服務品牌 EVOASIS，同步推出「夢想充電」第二彈主題企劃。EVOASIS 為回應球迷熱烈期待，特別加碼邀請三上悠亞連續兩日登台，與「Formosa Sexy」啦啦隊共同組成地表最強應援陣線。

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作為電動車充電服務的領航者，EVOASIS 在全台擁有超過135座快充站，其「無所不在，值得信賴」的品牌精神也與夢想家守護主場的決心契合。三上悠亞的現身不僅是場邊焦點，更象徵為衝刺季後賽的夢想家注入最滿格的能量。

在女神降臨前夕，夢想家球員在場上也展現了統治級表現，日前在對陣國王的比賽中，夢想家團隊手感熱到發燙，全場轟入18顆三分球，最終以107比90的大勝，夢想家拉出一波9連勝，不僅刷新了TPBL 聯盟最長連勝紀錄，距離榜首桃園台啤永豐雲豹也僅剩0.5場勝差，有望在4月的主場週重返第一。