金倒永本季首轟出爐！率領起亞虎止敗　喊話目標「40轟」以上

▲金倒永。（圖／起亞虎官方IG）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

韓國職棒起亞虎31日以7比2擊敗LG雙子，主砲金倒永單場繳出3安猛打賞、包含本季首轟，替球隊終止開季2連敗，賽後他也透露，今年的目標就是打出40轟以上。

此役金倒永擔任「第3棒、三壘手」先發出賽，首局即敲出安打，並在第2局鎖定LG先發投手卡特球，一棒掃向左外野，形成飛行距離125公尺的2分砲，點燃全場氣氛，這發全壘打也是他的本季首轟。

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아썅 김도영 26 시즌 첫 홈런은 대형 투런포.ᐟ.ᐟ.ᐟ.ᐟ pic.twitter.com/PvgRBDT4ek — ໊ (@O3IOO2) March 31, 2026

金倒永第6局再補上一支二壘安打，第8局選到保送，距離完全打擊僅差一支三壘安打，整體打擊手感明顯回溫。

值得一提的是，他前役對SSG登陸者一戰中，在滿壘機會吞下揮空三振，讓球隊進攻氣勢中斷，本場以全面爆發的表現迅速回應外界質疑，也展現核心打者的調整能力。

本季健康回歸的金倒永，被視為起亞虎重返競爭行列的關鍵人物，他賽後受訪時表示，「雖然還沒有達到完全體狀態，但打擊感覺正在逐漸提升，身為球員本來就應該要有野心，既然曾在完整賽季打出38轟，今年會把目標設定在40轟以上。」