運動雲

>

苦戰後不敵中國世界第3陳幸同　葉伊恬生涯世界盃首戰小組賽止步

▲台灣18歲小將葉伊恬。（圖／翻攝自WTT官網）

▲台灣18歲小將葉伊恬。（圖／翻攝自WTT官網）

記者蔡厚瑄／綜合報導

世界排名46的18歲葉伊恬，1日迎來2026年澳門世界盃桌球賽女單小組賽最終戰，面對高居世界第3的中國強敵陳幸同，在苦戰將近27分鐘後，最終仍以8比11、4比11、10比12不敵對手，確定無緣前進世界盃16強。

登上成人賽舞台的葉伊恬，今年首度取得世界盃參賽資格，小組賽首戰就以3比1擊敗朵拉戈瑪（Andreea Dragoman），今天則是要跟同樣朵拉戈瑪的擊敗中國強敵陳幸同一決高下，爭奪分組第一晉級16強，過去雙方在國際賽沒有任何交手紀錄。

[廣告]請繼續往下閱讀...

開賽葉伊恬就取得2比0領先，然而陳幸同此時卻回穩，回敬5比0攻勢逆轉超前，葉伊恬隨後成功追到6比6平手，但陳幸同回敬5比2攻勢，以11比8先馳得局。次局陳幸同開賽取得3比0，葉伊恬雖然成功追成3比3，但陳幸同馬上回敬8比1攻勢，很就以11比4再下一城，也搶下「聽牌」優勢。

第3局葉伊恬重整旗鼓，開賽一度以5比2領先，但陳幸同後來居上，歷經5度戰平後，在打到10比10平手時，葉伊恬連失2分，最終遺憾以10比12讓出，不敵陳幸同無緣16強。

而另一位女單好手李昱諄，首戰不敵世界球后孫穎莎，雖然之後擊敗埃及梅謝芙（Dina Meshref），然而孫穎莎今天在最後一戰直落三收拾梅謝芙，因此李昱諄也確定無緣晉級16強。

關鍵字： 葉伊恬陳幸同世界盃桌球賽李昱諄

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

王楚欽桌球世界盃大逆轉封王　距離大滿貫只差奧運金牌

王楚欽桌球世界盃大逆轉封王　距離大滿貫只差奧運金牌

大谷翔平438英尺怪力轟本季最猛　羅伯斯：今年最好的一次揮棒

大谷翔平438英尺怪力轟本季最猛　羅伯斯：今年最好的一次揮棒

佐佐木朗希5局失6分仍獲力挺　羅伯斯：沒有比分看起來那麼糟

佐佐木朗希5局失6分仍獲力挺　羅伯斯：沒有比分看起來那麼糟

「地表最強175」湯瑪斯見證　東泰、陽明未來之星賽稱王封后

「地表最強175」湯瑪斯見證　東泰、陽明未來之星賽稱王封后

林哲瑄借用范國宸球棒安打完美謝幕　明引退儀式淚崩有備案

林哲瑄借用范國宸球棒安打完美謝幕　明引退儀式淚崩有備案

陳晨威開季6戰3轟曝攻擊心態　看林哲瑄引退賽敲安：其實還能打

陳晨威開季6戰3轟曝攻擊心態　看林哲瑄引退賽敲安：其實還能打

佐佐木朗希單場新高6責失仍逃敗　道奇8比6逆轉國民完成橫掃

佐佐木朗希單場新高6責失仍逃敗　道奇8比6逆轉國民完成橫掃

大雨中守候偶像有回報！　大谷翔平親送8歲男童練習球、合影

大雨中守候偶像有回報！　大谷翔平親送8歲男童練習球、合影

獅子軍3轟震撼洲際！ 統一9比4痛打兄弟奪3連勝

獅子軍3轟震撼洲際！ 統一9比4痛打兄弟奪3連勝

劉承佑砸7千買爆引退周邊！被林哲瑄唸要投資自己買「0050」

劉承佑砸7千買爆引退周邊！被林哲瑄唸要投資自己買「0050」

【你是真的「狗」】柴犬認真看前方...一轉頭竟被奴才嚇得抖超大力XD

熱門新聞

王楚欽桌球世界盃大逆轉封王　距離大滿貫只差奧運金牌

大谷翔平438英尺怪力轟本季最猛　羅伯斯：今年最好的一次揮棒

佐佐木朗希5局失6分仍獲力挺　羅伯斯：沒有比分看起來那麼糟

「地表最強175」湯瑪斯見證　東泰、陽明未來之星賽稱王封后

林哲瑄借用范國宸球棒安打完美謝幕　明引退儀式淚崩有備案

陳晨威開季6戰3轟曝攻擊心態　看林哲瑄引退賽敲安：其實還能打

讀者回應

﻿

熱門新聞

1桌球世界盃　中國王楚欽大逆轉封王

2大谷翔平438英尺怪力轟本季最猛

3佐佐木朗希5局失6分仍獲力挺

4前NBA矮湯見證　　東泰、陽明稱王封后

5林哲瑄借用范國宸球棒完美謝幕

最新新聞

1佐佐木朗希曾把自己關進殼裡

2天使楚奧特左手遭砸腫退場

3千賀滉大前2戰飆16K

4洋基雨戰後牛棚8局失守遭馬林魚逆轉

5旗子哥弗拉格轟46分　撂倒湖人與詹皇

熱門快報

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【珠珠寶貝回歸！】李珠珢展現火辣身材　性感熱舞超有魅力！

【被裁判耽誤的啦啦隊？】棒球主審「完美對拍」神同步應援舞網友笑翻

美國9局為何不用守護神米勒？　主帥曝原因：跟母隊講好平手不會上

悍將5本柱合體！李珠珢曝女孩練到半夜　朴星垠喊緊張卻被讚專業

【中華隊太棒啦！】一起集氣→贏球歡呼 全場熱血沸騰感動到跟旁人相擁

【你看牠啦】水牛跑泥巴地狂奔 夥伴在一旁看傻眼

【原來是膽小鬼】狐獴看電視突見動物大軍！嚇得趕緊倒退躲進被子裡XD

昆凌亮相周杰倫演唱會　阿KEN趁劉畊宏唱歌上廁所

【最可愛的巧遇】巧遇台灣長鬃山羊！定格嚼草表情超呆萌XD

【摩西分海】巷口被逆向等紅燈的機車占滿 只好使用手勢
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366