苦戰後不敵中國世界第3陳幸同　葉伊恬生涯世界盃首戰小組賽止步

▲台灣18歲小將葉伊恬。（圖／翻攝自WTT官網）

記者蔡厚瑄／綜合報導

世界排名46的18歲葉伊恬，1日迎來2026年澳門世界盃桌球賽女單小組賽最終戰，面對高居世界第3的中國強敵陳幸同，在苦戰將近27分鐘後，最終仍以8比11、4比11、10比12不敵對手，確定無緣前進世界盃16強。

登上成人賽舞台的葉伊恬，今年首度取得世界盃參賽資格，小組賽首戰就以3比1擊敗朵拉戈瑪（Andreea Dragoman），今天則是要跟同樣朵拉戈瑪的擊敗中國強敵陳幸同一決高下，爭奪分組第一晉級16強，過去雙方在國際賽沒有任何交手紀錄。

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開賽葉伊恬就取得2比0領先，然而陳幸同此時卻回穩，回敬5比0攻勢逆轉超前，葉伊恬隨後成功追到6比6平手，但陳幸同回敬5比2攻勢，以11比8先馳得局。次局陳幸同開賽取得3比0，葉伊恬雖然成功追成3比3，但陳幸同馬上回敬8比1攻勢，很就以11比4再下一城，也搶下「聽牌」優勢。

第3局葉伊恬重整旗鼓，開賽一度以5比2領先，但陳幸同後來居上，歷經5度戰平後，在打到10比10平手時，葉伊恬連失2分，最終遺憾以10比12讓出，不敵陳幸同無緣16強。

而另一位女單好手李昱諄，首戰不敵世界球后孫穎莎，雖然之後擊敗埃及梅謝芙（Dina Meshref），然而孫穎莎今天在最後一戰直落三收拾梅謝芙，因此李昱諄也確定無緣晉級16強。